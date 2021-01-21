24 січня о 21.00 на телеканалі "1+1" покажуть перший епізод "сліпих прослуховувань".

Розпочнеться перший день "сліпих прослуховувань" зі спільної пісні тренерів. Артистка DOROFEEVA, яка зі своїм сольним треком увійшла до ТОП-100 світового Shazam, артист та продюсер MONATIK та улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник, співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п’ять разів, заспівають на одній сцені хіт The Weeknd "Blinding Lights".

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У прем’єрному випуску проекту на глядачів чекає знайомство з Іриною Ебралідзе. Підтримуватиме вокалістку по відеозв'язку її подруга дитинства – українсько-болівійська співачка MICHELLE ANDRADE.

Також на сцену вийде 20-річний блогер Тьома Паучек. Незадовго до участі у "сліпих прослуховуваннях", хлопець написав пісню "Звернення до Монатіка" і виклав у соціальні мережі. Тоді він мріяв лише про те, щоб його улюблений артист її побачив. MONATIK не лише її почув, але й запросив артиста на свій концерт. Хлопець став відомим у мережі YouTube після того, як заспівав пісню "Валентинка", яка вже набрала понад 17 мільонів переглядів.

Заспіває на легендарній сцені і учасник гурту ONiONA Мартиненко Олексій. Чоловік - з родини музикантів, все життя брав участь у всіх можливих вокальних конкурсах, але досі його мрією залишається перемога у "Голосі країни".

Нагадаємо, що цього року учасників будуть підтримувати глядачі у залі, які напередодні отримали негативний результат тестів на COVID-19, а також група підтримки, яка буде знаходитись по той бік камер, вболіваючи за своїх близьких онлайн. Вони будуть на прямому зв’язку зі сценою та зможуть поспілкуватися з учасником одразу після виступу.

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Автор: УНІАН