Netflix показав перший тизер фільму 'Гострі картузи: Безсмертний' (відео)

Прем'єра стрічки на платформі запланована на 20 березня 2026 року.

Стримінговий сервіс Netflix показав тизер фільму "Гострі картузи: Безсмертний" (Peaky Blinders: The Immortal Man), який стане продовженням культового кримінального серіалу. Прем'єра стрічки на платформі запланована на 20 березня 2026 року.

У ролику продемонстрували кілька епізодів, але тільки в стислому вигляді. Основну увагу приділено Томасу Шелбі, роль якого знову виконав Кілліан Мерфі.

Відомо, що події у фільмі розгорнуться за часів Другої Світової війни. Будь-яких подробиць сюжету наразі не розкривають.

Відео дня

"Що ж сталося з відомим гангстером Томмі Шелбі?" - коротко зазначено в описі до тизера.

Раніше було опубліковано постер фільму. В описі до нього йшлося:

"Під час Другої світової війни Томмі Шелбі повертається в бомбардований Бірмінгем і бере участь у секретних військових місіях, заснованих на реальних подіях, стикаючись із новими загрозами. Він розраховується зі своїм минулим і зростаючими національними інтересами".

"Гострі картузи: Безсмертний": тизер

Нагадаємо, як писав УНІАН, прем'єра фільму "Гострі картузи: Безсмертний" в кінотеатрах відбудеться 6 березня 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: