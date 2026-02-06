Зірці шоу 'Что было дальше' заборонили в'їзд до Росії (фото)

Сабуров має у власності котедж і земельну ділянку в Підмосков'ї.

Казахському коміку Нурлану Сабурову, відомому виступами у жанрі стендап, на 50 років заборонили в'їзд до Росії, де він працював багато років.

Як повідомляють пропагандисти з ТАСС, рішення ухвалили через порушення міграційного та податкового законодавства, а також критику війни проти України. Крім того, компанія Сабурова нібито має заборгованість зі страхових внесків у розмірі 19 тисяч рублів. Комік не оформив російське громадянство через страх перед санкціями.

За даними російських Telegram-каналів, сьогодні вночі він прилетів до Москви з ОАЕ, куди літав на зйомки реклами автомобільної компанії. Під час проходження паспортного контролю у "Внуково" його затримали і видали заборону на в'їзд.

Відео дня

Навесні коміка вже затримували у "Шеремєтьєво" за порушення міграційного законодавства, також країною прокотилася хвиля скасування його концертів без пояснення причини.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України комік Нурлан Сабуров потрапив у базу "Миротворець" за "відкрите публічне знущання над жертвами російсько-української війни".

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Сполучених Штатах Америки на сцену до Сабурова вибігла українська активістка в сукні з червоними плямами, які символізували кров. Комік звернувся до глядачів із глузливим: "Вибачте, це місячні?".

Вас також можуть зацікавити новини: