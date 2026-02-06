HBO зніме серіал за мотивами однієї з найтитулованіших ігор останніх років

Шоуранером серіалу за мотивами Baldur's Gate стане Крейг Мейзін, автор The Last of Us і Чорнобиля.

Американський режисер, сценарист та продюсер Крейг Мейзін, відомий за "Чорнобилем" і "Останні з нас" (Last of Us), продовжить співпрацю з HBO. Про це повідомляє Deadline.

Цього разу він адаптує для телебачення найкращу гру 2023 року – Baldur's Gate 3 від Larian Studios. Сюжет розпочнеться відразу після фіналу гри і розповість про нові пригоди знайомих героїв, на роль яких планують запросити акторів озвучування.

Серіал збереже традицію Dungeons & Dragons і покаже, як нові пригодники "першого рівня" будуть вивчати світ, прокачуватися, стикатися з різними пригодами (попутно зустрівшись зі старими героями з Baldur's Gate 3), і в підсумку стануть справжніми героями.

До першоджерела обіцяють поставитися з "максимальною повагою і любов'ю", оскільки Мейзін і сам є великим фанатом всесвіту, награвши тисячі годин – режисер навіть пройшов кампанію в хардкорному режимі. Автори гри, Larian Studios, у виробництві не беруть участі.

Термінів запуску серіалу-продовження поки немає. Мейзін тільки почав працювати над ним, а попереду ще третій сезон The Last of Us, прем'єра якого очікується в 2027 році.

Також у розробці знаходяться серіальні адаптації God of War, Wolfenstein. Far Cry і Mass Effect.

Тим часом творці Baldur's Gate 3 зараз працюють над новою частиною Divinity. Свен Вінке обіцяє, що геймплей нас здивує, але його покажуть ще нескоро.

