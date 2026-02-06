Хто поїде на 'Євробачення-2026' від України: фінал Нацвідбору вже скоро

За право представляти Україну на конкурсі поборються 10 артистів.

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться вже в суботу, 7 лютого. За право представляти Україну на відомому пісенному конкурсі поборються 10 талановитих артистів.

Як раніше писав УНІАН, вони виступатимуть у такому порядку:

Valeriya Force (Open Our Hearts)

Molodi (legends)

Monokate ("Тут")

The Elliens (Crawling Whispers)

LAUD (Lightkeeper)

LELÉKA (Рідним)

Mr. Vel (Do or Done)

KHAYAT ("Герци")

Jerry Heil (Catharticus)

"ЩукаРиба" ("Моя земля").

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів. Таким чином, вже дуже скоро стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2026".

Нацвідбір "Євробачення-2026" - коли і де дивитися

Нагадаємо, фінальний концерт Нацвідбору розпочнеться 7 лютого о 19:00. Стежити за трансляцією можна буде на таких доступних майданчиках:

Переможця Національного відбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%) під час фінального концерту.

Глядацьке голосування відбуватиметься в додатку "Дія" та за допомогою СМС.

Взяти участь у "Дії" зможуть усі бажаючі від 14 років. Для цього потрібно зайти в додаток, у розділі "Сервіси" вибрати "Опитування" і віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Що стосується СМС-голосування, то абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення.

