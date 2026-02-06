Хто поїде на 'Євробачення-2026' від України: фінал Нацвідбору вже скоро

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться вже в суботу, 7 лютого. За право представляти Україну на відомому пісенному конкурсі поборються 10 талановитих артистів.

Як раніше писав УНІАН, вони виступатимуть у такому порядку:

  • Valeriya Force (Open Our Hearts)
  • Molodi (legends)
  • Monokate ("Тут")
  • The Elliens (Crawling Whispers)
  • LAUD (Lightkeeper)
  • LELÉKA (Рідним)
  • Mr. Vel (Do or Done)
  • KHAYAT ("Герци")
  • Jerry Heil (Catharticus)
  • "ЩукаРиба" ("Моя земля").
Хто поїде на 'Євробачення-2026' від України: фінал Нацвідбору вже скоро

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів. Таким чином, вже дуже скоро стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2026".

Відео дня

Нацвідбір "Євробачення-2026" - коли і де дивитися

Нагадаємо, фінальний концерт Нацвідбору розпочнеться 7 лютого о 19:00. Стежити за трансляцією можна буде на таких доступних майданчиках:

Хто поїде на 'Євробачення-2026' від України: фінал Нацвідбору вже скоро

Переможця Національного відбору та представника України на "Євробаченні-2026" визначать за результатами голосування журі (50%) і глядачів (50%) під час фінального концерту.

Хто поїде на 'Євробачення-2026' від України: фінал Нацвідбору вже скоро

Глядацьке голосування відбуватиметься в додатку "Дія" та за допомогою СМС.

Взяти участь у "Дії" зможуть усі бажаючі від 14 років. Для цього потрібно зайти в додаток, у розділі "Сервіси" вибрати "Опитування" і віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Що стосується СМС-голосування, то абоненти мобільних операторів повинні надіслати повідомлення на короткий номер 7576 з кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. З одного телефонного номера буде зараховано тільки одне SMS-повідомлення.

Вас також можуть зацікавити новини: