Помер фронтмен '3 Doors Down' та автор хіта 'Here Without You'

Музикант боровся з онкологією.

Фронтмен і співзасновник американського рок-гурту "3 Doors Down" Бред Арнольд помер у віці 47 років після боротьби з раком нирки.

Про смерть музиканта гурт повідомив у суботу, 7 лютого, зазначивши, що Арнольд пішов із життя уві сні, перебуваючи поруч із дружиною Дженніфер Сандерфорд та родиною. Колеги наголосили на його ролі як засновника, вокаліста, автора пісень і одного з ключових творців звучання "3 Doors Down".

Арнольд був не лише голосом гурту, а й автором їхнього найбільшого хіта - "Kryptonite", який став проривом для колективу у 2000 році та піднявся до третього місця в чарті Billboard Hot 100. Пісню він написав у 15 років під час уроку математики в школі.

Відео дня

У травні 2025 року Арнольд публічно розповів про діагноз - четверту стадію світлоклітинної нирково-клітинної карциноми з метастазами в легені. Тоді музикант заявив, що не боїться і вдячний фанатам за підтримку та молитви.

Бред Арнольд народився 27 вересня 1978 року в штаті Міссісіпі. Він заснував "3 Doors Down" у 1996 році, і гурт швидко став одним із найуспішніших рок-проєктів свого покоління. У подальші роки "3 Doors Down" випустили кілька успішних платівок, а їхні пісні неодноразово очолювали рок-чарти та отримували музичні нагороди.

У заяві колеги окремо підкреслили, що понад усе Арнольд був люблячим чоловіком і людиною, чия доброта, гумор і віра залишили глибокий слід у серцях тих, хто його знав.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року стало відомо про смерть відомого британського співака та музиканта Кріса Рі.

Вас також можуть зацікавити новини: