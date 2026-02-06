В Україні заборонили один з фільмів Спілберга: що відбувається

Одну з ролей у стрічці виконав російський актор-путініст Валерій Ніколаєв.

З Державного реєстру фільмів України виключили американську драмедію режисера Стівена Спілберга "Термінал", яка вийшла ще у 2004 році.

Відповідне рішення ухвалило Державне агентство України з питань кіно, пишуть Українські новини, посилаючись на офіційну відповідь на їхній запит. Причиною виключення стрічки стала участь в ній російського актора Валерія Ніколаєва, внесеного до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці країни.

"Термінал" розповідає історію Віктора Наворскі (Том Генкс), який прилітає до Нью-Йорка з вигаданої східноєвропейської країни, але під час його перельоту на батьківщині відбувається державний переворот. У результаті його паспорт втрачає чинність, а сам Віктор опиняється в юридичній пастці: він не може в’їхати до США і водночас не має змоги повернутися додому. Змушений жити в транзитній зоні аеропорту імені Джона Кеннеді, Віктор поступово облаштовує там своє життя.

Валерій Ніколаєв, який активно підтримує війну Росії проти України та мріє зняти документальний фільм про "героїчних" російських окупантів, зіграв у фільмі "Термінал" роль болгарина Мілодраговича. Він найбільш відомий за ролями у серіалі "День народження Буржуя" та фільмах "Настя" і "Ведмеже полювання". Неодноразово втрапляв у скандали через вживання алкоголю.

Водночас сам Стівен Спілберг, маючи українсько-єврейське коріння, підтримував Україну - на початку повномасштабного вторгення він пожертвував на гуманітарну допомогу українцям 1 мільйон доларів.

У Держкіно також повідомили виданню, що у січні цього року ще не забороняли в Україні демонстрацію та розповсюдження будь-яких фільмів.

Нагадаємо, влітку до переліку людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, потрапив російський актор Юрій Колокольніков, який грав у серіалі "Гра престолів" та фільмі "Тенет".

