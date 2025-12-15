Друга частина п'ятого сезону складатиметься з трьох серій.

Стримінговий сервіс Netflix опублікував трейлер другої частини п'ятого сезону серіалу "Дивні дива". Ролик з'явився на YouTube-каналі сервісу.

"Усе, що ми коли-небудь припускали про виворіт, виявилося абсолютно невірним", - йдеться в описі трейлера.

У трейлері показано, як головні герої серіалу вирушили в "виворіт" (паралельний світ) для того, щоб зупинити головного антагоніста - Векну. Героям доведеться пройти чимало випробувань, щоб досягти своєї мети.

У Netflix нагадали, що п'ятий сезон "Дивних див" стане заключним. Друга частина сезону складатиметься з трьох серій, які можна буде подивитися з 26 грудня. Фінальний епізод стане доступний 1 січня.

Що відомо про п'ятий сезон "Дивних див"

Нагадаємо, що прем'єра перших чотирьох серій п'ятого сезону "Дивні дива" відбулася 27 листопада 2025 року. Події фінального сезону популярного серіалу розгортаються восени 1987 року через рік після того, як Гокінс постраждав від Розломів.

У п'ятому сезоні монстри з "вивороту" пробралися назовні, руйнуючи все навколо і вбиваючи місцевих жителів. Розгортається масштабна битва, з якою Гокінс ще ніколи не стикався.

П'ятий сезон розділений на три частини. Вихід другої частини запланований на Різдво - 26 грудня, а фінал відбудеться на Новий рік - 1 січня і триватиме рекордні три години.

