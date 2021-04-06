Прем'єра першого сезону шоу в США відбулася 17 квітня 2011 року.

Телеканал HBO анонсував «Залізну річницю» - святкування десятирічного ювілею з дня прем'єри серіалу «Гра престолів», яка відбулася 17 квітня 2011 року.

Про це повідомляє Variety.

Ювілей «Гри престолів»: що планується

Читайте такожHBO випустити ще один приквел "Гри престолів"У рамках святкування заплановано:

на сайті стрімінг-сервісу HBO Max з'явиться сторінка про «Гру престолів» з інформацією про всесвіт та персонажів серіалу;

користувачам покажуть понад 150 нових відеоінтерв'ю акторів, бекстейджі зі зйомок, кліпи та трейлери;

на телеканалі HBO2 10 квітня запустять марафон (MaraThrone) всіх епізодів серіалу зі збором коштів для благодійних фондів;

компанія Warner Bros. випустить лінійку пива датської компанії Mikkeller та фігурки Funko Pop;

будинок «Фаберже» вже випустив натхненне серіалом ювелірне драконяче яйце за 2,2 мільйона доларів в єдиному екземплярі.

«Гра престолів»: що відомо про серіал

Американський телесеріал в жанрі фентезі, заснований на циклі романів «Пісня льоду і вогню» Джорджа Р.Р. Мартіна.

Знятий під керівництвом Девіда Беніоффа та Д.Б. Уайсса для телеканалу HBO.

Зйомки велися в декількох країнах, включаючи Великобританію (Північна Ірландія), Мальту, Хорватію, Ісландію і Марокко.

Прем'єра першого сезону в США відбулася 17 квітня 2011 року, а остання серія фінального сезону вийшла на екрани 19 травня 2019 року.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц