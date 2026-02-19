HBO назвав дату виходу 3 сезону 'Дому дракона': перший трейлер вражає (відео)

Третій сезон обіцяє глядачам епічні війни.

HBO випустив перший трейлер третього сезону серіалу "Дім Дракона", прем'єра якого запланована на червень 2026 року.

Фентезійна драма, заснована на романі Джорджа Мартіна "Вогонь і кров", розповідає про історію дому Таргарієнів приблизно за 200 років до подій "Гри престолів". Трейлер третього сезону вийшов напередодні фіналу "Лицаря семи королівств", дія якого відбувається за 90 років до "Гри престолів" і близько 75 років після подій "Дому Дракона".

Увага, далі можуть бути спойлери!

У трейлері показано, що Залізний трон займає Еймонд Таргарієн, адже його старший брат Ейгон зазнав страшних поранень під час битви попереднього сезону. Алісента залишає місто після розмови з Рейнірою, однак оточення доньки Візеріса закликає її не вірити колишній подрузі.

Також глядачам натякають на масштабні протистояння, зокрема можливу Битву на Гледі, де син Рейніри скеровує свого дракона Вермакса проти флоту Тріархії. Все це свідчить про те, що на глядачів чекають нові інтриги, запеклі битви та появи потужних драконів, що визначатимуть долю Залізного трону.

У третьому сезоні на екрани повертаються Метт Сміт, Емма Д’Арсі, Олівія Кук, Стів Туссен, Ріс Іванс, Фаб’єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні, Соноя Мізуно, Гаррі Коллетт, Бетані Антонія, Фібі Кемпбелл, Фіа Сабан, Джефферсон Холл, Меттью Нідхем, Том Беннетт, Кіран Б’ю, Курт Ег’яван, Фредді Фокс, Клінтон Ліберті, Гейл Ранкін та Абубакар Салім.

Нагадаємо, раніше УНІАН публікував перші рецензії на серіал "Лицар семи королівств", який знову повернув фанатів "Гри престолів" в улюблений всесвіт.

