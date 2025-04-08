Також з ролика стало зрозуміло, чому Бакі вирішив зібрати команду супергероїв-невдах.

Кінокомпанія Marvel Studios показала новий трейлер супергеройського бойовика "Громовержці*" (Thunderbolts*), який вийде на екрани вже 1 травня 2025 року.

З представленого ролику нарешті стало зрозуміло, кому чому Бакі вирішив зібрати свою команду супергероїв-невдах та кому вона протистоятиме. Заявляючи, що колишні супергерої вже є ненадійними, нова начальниця ЦРУ, графиня Валентина Аллеґра де Фонтейн (вперше представлена у серіалі "Сокіл і Зимовий солдат" 2021 року) вирішує створити підконтрольного собі захисника Вартового – з юнака з надлюдськими здібностями на ім'я Боб. Втім, в якийсь момент він виходить з-під контролю та відмовляється виконувати накази. Страждаючи на амнезію, він перетворюється на Пустоту – непереможну силу, здатну перетворювати людей на тіні та зницувати усе навколо. Саме йому має протистояти новоспечена команда супергероїв з темним минулим.

Зокрема, команду "Громовержців" сформували Джеймс Бакі Барнс / Зимовий солдат (Себастіан Стен), Олена Белова / Чорна вдова (Флоренс П'ю), Олексій Шостаков / Червоний вартовий (Девід Гарбор), Джон Вокер / Агент США (Ваятт Расселл), Ейва Старр / Привид (Ганна Джон-Кеймен) та Антонія Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко).

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Тим часом, Джулія Луї-Дрейфус знову зіграла Валентину де Фонтейн, а Лоренс Фішберн повторив роль Білла Фостера з фільму "Людина-мураха і Оса" (2018).

Водночас Боба Рейнольдса / Вартового / Пустоту зіграв Льюїс Пуллман ("Погані часи у "Ель Роялі", "Топ Ган: Маверік", "Салемз Лот").

Режисером фільму виступив Джейк Шреєр, який довгий час знімав рекламні ролики та музичні відеокліпи, в тому числі для таких зірок, як Кендрік Ламар та Джастін Бібер.

Як режисер повного метру він дебютував у 2012 році з високо оціненою критиками науково-фантастичною комедією "Робот і Френк", а його останній повнометражний фільм – романтична комедія "Паперові міста" – вийшов у 2015 році.

Також протягом тривалого часу Шреєр працював над серіалами, в тому числі він зняв більшість епізодів хітового серіалу "Сварка" від Netflix – одного з найкращих шоу 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше студія Marvel назвала імена акторів, які зіграють у новому фільмі "Месники:Судний день", що має вийти в травні 2026 року. Серед них чимало персонажів з "Громовержців".

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