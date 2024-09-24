Прем'єра фільму запланована на 5 травня 2025 року.

Кінокомпанія Marvel Entertainment представила перший трейлер супергеройського бойовика "Громовержці*" (Thunderbolts), що збере разом команду антигероїв-невдах на чолі з добре відомим глядачам новою Чорною вдовою Оленою Беловою та Зимовим солдатом.

Судячи з трейлеру, пройшло кілька років після того, як більшість членів майбутньої команди "Громовержців" з'являлися у попередніх проектах Marvel. Справи в них йдуть не дуже, адже вони залишилися відкинутими та зрадженими своїми керівниками, для яких вони колись виконували усю брудну роботу. Тепер доля зводить їх разом для виконання важливої місії, від успіху якої також залежить їхнє виживання.

Зокрема, команду "Громовержців" сформують Джеймс Бакі Барнс / Зимовий солдат (Себастіан Стен), Олена Белова / Чорна вдова (Флоренс П'ю), Олексій Шостаков / Червоний вартовий (Девід Гарбор), Джон Вокер / Агент США (Ваятт Расселл), Ейва Старр / Привид (Ганна Джон-Кеймен) та Антонія Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко).

Також у фільмі до ролі Валентини Аллегри де Фонтейн (серіал "Сокіл і Зимовий солдат") повернеться Джулія Луї-Дрейфус, а Лоренс Фішберн знову зіграє Білла Фостера (фільм "Людина-мураха і Оса"). Крім того, Рейчел Вайс має знову зіграти Меліну Востокову – названу мати Наташі Романової та Олени Белової, яка також в минулому була Чорною вдовою і колишньою фейковою дружиною/напарницей Олексія Шостакова (фільм "Чорна вдова").

Водночас в трейлері вперше представили нового персонажа франшизи – Боба Рейнольдса / Вартового, що вважається одним з найсильніших супергероїв кіновсесвіту Marvel.

Режисером фільму виступив Джейк Шреєр, який довгий час знімав рекламні ролики та музичні відеокліпи, в тому числі для таких зірок, як Кендрік Ламар та Джастін Бібер.

Як режисер повного метру він дебютував у 2012 році з високо оціненою критиками науково-фантастичною комедією "Робот і Френк", а його останній повнометражний фільм – романтична комедія "Паперові міста" – вийшов у 2015 році.

Також протягом тривалого часу Шреєр працював над серіалами, в тому числі він зняв більшість епізодів хітового серіалу "Сварка" від Netflix – одного з найкращих шоу 2023 року.

Прем'єра фільму запланована на 5 травня 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2024 року кінокомпанія Marvel представила трейлер ще одного довгоочікуваного супергеройського фільму – "Капітан Америка: Чудесний новий світ", в якому роль одного з головних супергероїв КВМ вперше зіграє не Кріс Еванс, а Ентоні Макі. На екрани українських кінотеатрів стрічка вийде 13 лютого 2025 року.

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