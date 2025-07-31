Ще не відбулася прем'єра третього сезону, як серіал про персонажа Нормана Рідуса було продовжено.

Серіал "Ходячі мерці: Деріл Діксон" з Норманом Рідусом продовжено на четвертий і останній сезон ще перед виходом третього, реліз якого відбудеться тільки у вересні.

Виробництво восьмисерійного четвертого сезону почнеться вже зовсім скоро в Іспанії, пише Variety. Зйомки відбудуться в Мадриді та його околицях, включно з такими локаціями, як Більбао, Галісія, Андалусія, регіон Сеговія, Толедо та інші.

"Шлях Деріла Діксона - це була неймовірна подорож. Я дякую кожному фанату, хто приєднався до нас у цій подорожі. Для мене було честю створювати цю історію і цих персонажів. Ми безмежно вдячні за те, як тепло все це було сприйнято. Ваша любов і підтримка зробили кожну мить значущою. Фінал - це не просто завершення, це святкування того, що ми пережили разом. Несіть цю любов далі - подорож Деріла ще не закінчена", - заявив Рідус, виконавець головної ролі.

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Мелісса Макбрайд, яка виконує роль Керол, додала: "Це було найбільшим задоволенням у моєму житті - знімати частину пригоди Деріла і Керол разом у Європі". Вона також додала, що їм все ж є ще, що розповісти.

"Ходячі мерці: Деріл Діксон" - 3 сезон, що відомо

Прем'єра третього сезону "Ходячі мерці: Деріл Діксон" відбудеться 7 вересня на AMC і AMC+.

У новому сезоні Керол і Деріл продовжать свій шлях додому, до тих, кого вони люблять. Але шлях назад дедалі більше відводить їх убік - через далекі землі з постійно мінливими і незнайомими умовами, де вони стають свідками різних наслідків апокаліпсису.

Якщо раніше нам демонстрували Париж, Лондон, то дії третього сезону відбуваються в Іспанії.

Раніше УНІАН повідомляв про кумедний факт, пов'язаний із Норманом Рідусом. Як багато хто знає, що він виконав головну роль у відеогрі Death Stranding від Хідео Кодзіми. Зараз же підлітки в Британії використовують його обличчя з гри, щоб обійти перевірку віку в Discord.

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