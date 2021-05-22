Переможниця Анна Богдан виклала у соцмережу фото, зроблене після фінальної церемонії.

Вчора, 21 травня, відбувся фінальний 12-й випуск романтичного шоу "Холостяк-11". Його головний герой Михайло Заливако зробив свій вибір.

Переможницею стала колишня дружина екс-глави Офісу президента Андрія Богдана - 29-річна турагент Анна Богдан, передає ТСН.

Міша освідчився дівчині у коханні і вручив каблучку, яку вона прийняла.

Читайте також"Холостяк-11": стало відомо, хто переміг у шоу (фото)На своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала їхню зворушливу світлину, зроблену після завершення фінальної церемонії, на якій вони обіймаються.

"У коханні немає переможців і переможених. Ми знайшли одне одного. І це головне. Ти мій. А я твоя", - написала Богдан під знімком.

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Автор: Ірина Погоріла