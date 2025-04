В світовий прокат фільм вийде 14 листопада 2025 року.

Кінокомпанія Lionsgate Films показала перший трейлер кримінального трилера "Ілюзія обману 3" (Now You See Me: Now You Don't), головну роль в якому виконав двічі номінований на "Оскар" американський актор та режисер Джессі Айзенберг.

Судячи з трейлеру, події фільму відбуваються за кілька років після фіналу другого. Оскільки оригінальна команда "Вершників" розбіглася, Денієл Атлас збирає нову команду молодих фокусників, щоб провернути чергове зухвале пограбування. При чому робить він це з благородною метою – щоб зупинити продавчиню діамантів, що фінансує нелегальну торгівлю зброєю. Але в підсумку ця справа знову зводить разом нових і старих героїв, щоб вони могли дати бій міжнародній кримінальній мережі.

З попередніх фільмів до своїх ролей повернулися Джессі Айзенберг ("Соціальна мережа", "Справжній біль", франшиза "Вітаємо у Зомбіленді"), Дейв Франко ("Любов, брехня та кровопролиття", "Денна зміна"), Вуді Гаррельсон ("Природжені вбивці", франшизи "Вітаємо у Зомбіленді", "Голодні ігри", серіал "Справжній детектив"), Морган Фрімен ("Сім", "Втеча з Шоушенка", франшиза "Темний лицар"), Ліззі Каплан ("Інтерв'ю", "Горе-творець") та Айла Фішер ("Великий Гетсбі", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"), яка не грала у другій частині.

Відео дня

Серед нових імен у касті – Розамунд Пайк ("Загублена", "Аферистка", "Солтберн"), Аріана Грінблатт ("Барбі", "Бордерлендс"), Джастіс Сміт ("Підземелля драконів", "Покемон. Детектив Пікачу", франшиза "Світ Юрського періоду") та Домінік Сесса ("Залишенці").

Зняв фільм американський режисер Рубен Флейшер, який до цього зняв два фільми франшизи "Вітаємо у Зомбіленді", а також "Мисливці на гангстерів", "Веном" та "Uncharted".

В світовий прокат фільм вийде 14 листопада 2025 року.

Франшиза "Ілюзія обману" – що відомо

Перший фільм серії вийшов у 2013 році. Він розповідав про банду професійних фокусників, які називають себе "Вершниками" і під час своїх виступів провертають зухвалі пограбування банків. Через деякий час до справи підключилося ФБР, але викрити майстрів ілюзії виявилося не так просто. Хоча фільм отримав змішані відгуки, він був доволі успішний в прокаті.

Сиквел "Ілюзії обману" вийшов у 2016 році, а його сюжет базувався на плані помсти, який втілював син пограбованого і приниженого ними мільярдера, який раніше був спонсором "Вершників". Цей фільм отримав здебільшого погані відгуки, але також зібрав непогану касу.

Вас також можуть зацікавити новини: