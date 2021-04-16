Прем'єра фільму запланована на 29 липня 2022 року.

Відомий данський актор Мадс Міккельсен зніметься в п'ятій частині франшизи про американського археолога Індіану Джонса.

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Виробництво фільму планують розпочати цього літа, а прем'єра має відбутися 29 липня 2022 року.

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Головну роль у фільмі зіграє актриса Фібі Уоллер-Брідж.

У картині також зніметься 78-річний Харрісон Форд, який зіграв Індіану Джонса у всіх частинах франшизи.

Продюсером фільму стане Стівен Спілберг, режисер попередніх фільмів. Замість нього картину зніме Джеймс Мангольд.

Музику для фільму напише Джон Вільямс, який теж працював над усіма фільмами франшизи.

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Автор: УНІАН