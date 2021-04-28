Кліп презентували до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

Ісландська група GusGus і виконавець Bjarki випустили кліп на пісню Chernobyl.

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Зазначається, що працював над кліпом режисер Валерій Коршунов, який створив проект "Звуки Чорнобиля". І цей кліп зняли в рамках даного проекту.

Також учасниками проекту стали "Вагоновожаті", KAZKA і ATOMIC SIMAO і музиканти Стасик, Сергій Міхалок (BRUTTO, "Ляпіс-98"), Олександр Чемеров (The Gitas), Krut, Dub FX, Крістоф Етьє (TELEPOPMUSIK) і BJARKI.

У "Звуках Чорнобиля" можна почути і тріск дозиметра, і скрип колеса огляду в Прип'яті, і шум рудого лісу та інші характерні звуки Зони відчуження.

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Автор: Діана Могилєвич