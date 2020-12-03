Кінотеатри втрачають своїх клієнтів.

Через введений в Україні карантин вихідного дня кінотеатри втратили третину своїх клієнтів.

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Про це йдеться в програмі "Сніданок з 1+1".

Засновниця кінотеатру "Жовтень" Людмила Горделадзе розповіла, що в порівнянні з минулим роком кількість відвідувачів значно знизилася. Крім того, в липні Кабмін виділяв на підтримку кінотеатрів 100 мільйонів гривень. Але гроші на рахунки так і не надійшли.

"Ми отримали лист, що поки кошти не надійдуть. Це критично не тільки для "Жовтня". Я думаю, що для всіх кінотеатрів", - сказала Людмила.

Також вона розповіла, що кінотеатри знову можуть відправити на канікули, якщо в країні введуть локдаун. А це може закінчитися масовим звільненням співробітників.

"Якщо весняний локдаун ми якось пережили, теж і звільняли людей, і відправляли у відпустку, і чекали якусь допомогу. Також ми трималися на своїх резервах, але зараз вже ніяких резервів ні в кого немає. Якщо на свята не буде роботи, то це буде критично для галузі кінопоказу України", - додала Людмила.

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Автор: УНІАН