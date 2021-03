Що подивитися з 25 березня: «Ґодзілла проти Конга» і «Земля кочівників» для обраних і свіжі серіали онлайн

Оскільки вже майже половина країни опинилася в «червоній» зоні, далеко не всі українці зможуть цього тижня насолодитися кіноновинками на «великих екранах». Але ми вирішили не залишати наших відданих читачів без традиційного огляду, розбавивши його свіжими серіальними релізами від стрімінгових сервісів. Отже, цього тижня в кінотеатри потрапить всього три нових фільми. Втім, два з них дійсно гучні – блокбастер «Ґодзілла проти Конга» і володар безлічі кінонагород «Земля кочівників». Ну а на жителів міст «червоної» зони чекає прем'єра серіалу «Нерегулярні частини» і другий епізод «Сокола і Зимового солдата» від Marvel.

Ще з 20 березня в Києві почали діяти жорсткі карантинні обмеження, що серед іншого припиняють роботу кінотеатрів. Зрозуміло, оскільки українська столиця є найбільшим кінопрокатним ринком країни, частина дистриб'юторів перенесли прем'єри своїх фільмів на пізніші дати. Так, наприклад, сталося з анімаційним фільмом «Пончари», який повинен був вийти в прокат з 18 березня.

Однак зупинка роботи столичних кінотеатрів – це ще не означає, що кіно на «великому екрані» припинили показувати по всій країні. За фактом, станом на сьогоднішній день, «червона» зона діє в 8 українських областях (Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська, Чернівецька) та місті Києві. Відповідно, у всіх інших регіонах кінотеатри мають право працювати за умови заповнюваності 50% місць у залах. Тому, наприклад, жителі Вінниці, Луцька чи Харкова, на відміну від киян зможуть потрапити на прем'єри «Ґодзілли проти Конга» та «Землі кочівників» (зараз саме час столичним кіноманам позаздрити жителям інших міст).

Водночас варто враховувати, що місцева влада в будь-який момент може самостійно ухвалити рішення про закриття кінотеатрів в тому чи іншому місті. Також раптово можуть і відновити їхню роботу (на що ми всі дуже сподіваємося).

Через потрапляння Києва та інших великих обласних центрів до «червоної» зони кінопрокатники істотно скоротили кількість прем'єр, запланованих на 25 березня. Так, якщо зазвичай щотижня на «великі екрани» в середньому потрапляє по 6-10 нових фільмів, то цього тижня їх всього три. Втім, як мінімум два з них дійсно гучні.

одзілла проти Конга / Godzilla vs. Kong (США, Японія, 2021)

Можливо, фільми про протистояння гігантських древніх істот і не викликали у широкої аудиторії такого ж ажіотажу, як, наприклад, новинки від Marvel та DC або ж фільми Крістофера Нолана. Однак в умовах пандемії, коли більшість гучних кінопрем'єр були відсунуті на невизначений термін, виходу фантастичного бойовика «Ґодзілла проти Конга» чекали навіть ті, хто до франшизи байдужий. Все ж, не часто в наші дні можна подивитися на «великому екрані» видовищне кіно.

Кінопрокатники вирішили не відкладати в Україні призначену на кінець березня 2021 року прем'єру блокбастера через потрапляння половини країни в «червону» фону, а тому вже з сьогоднішнього дня «Ґодзіллу проти Конга» можуть оцінити обрані українські глядачі. На жаль, наша редакція не потрапила до цих лав.

Спочатку конкретних планів про запуск цілого кіновсесвіту про двох монстрів у кінокомпанії Warner Bros не було, проте комерційний успіх «Ґодзілли» з молодими зірками Голлівуду Аароном-Тейлором Джонсоном і Елізабет Олсен в головних ролях, випущеної в 2014 році, змусив кінобоссів задуматися над довгостроковою франшизою.

Як підсумок, в 2017 році світ побачив фільм «Конг: Острів черепа» з Томом Хіддлстоном, Брі Ларсон і Семюелем Л.Джексоном, де глядачів ближче познайомили з історією гігантської горили Кінг Конга, який самовіддано оберігає свій дім від чужинців, в тому числі гігантських ящерів з-під землі. Саме в тому фільмі, події якого розгорталися за кілька десятиліть до подій «Ґодзілли», глядачів поступово почали підводити до протистояння двох монстрів. Також в сольному фільмі про Конга продовжилося знайомство з секретною організацією «Монарх», яка вже фігурувала в «Ґодзіллі».

У 2019 році вийшов фільм «Ґодзілла 2: Король монстрів», дія якого відбувається через 5 років після першої появи Ґодзілли. З першого фільму до нього перекочувала команда вчених у виконанні Кена Ватанабе і Саллі Хокінс. Тут же відбулося знайомство з персонажами Міллі Боббі Браун («Дивні дива», «Енола Голмс»), Кайла Чандлера («Перша людина», «Манчестер біля моря») і Чжан Цзиї («Мемуари гейші», «Тигр, що крадеться, дракон, що зачаївся»). Останні троє з'являться і в новому фільмі.

Також акторський склад «Ґодзілли проти Конга» поповнився ще кількома новими гучними іменами. Зокрема, в центрі протистояння двох монстрів опиниться геолог «Монарха» доктор Натан Лінд у виконанні шведського красеня Олександра Скарсгарда («Солом'яні пси», «Меланхолія», «Тарзан. Легенда», серіали «Справжня кров», «Велика маленька брехня» і «Протистояння»). Важливі ролі в картині відведені й героїням Ейси Гонсалес («Малюк на драйві», «Аферистка», «Форсаж: Хоббс і Шоу») і Ребекки Холл («Вікі Крістіна Барселона», «Залізна Людина 3», «Дощовий день в Нью-Йорку»).

За сюжетом фільму «Ґодзілла проти Конга», після подій попередніх частин організація «Монарх» продовжує активно вивчати цих двох гігантських монстрів, попутно думаючи, як з ними співіснувати, щоб уникнути нової катастрофи. Група вчених разом з Конгом відправляється в небезпечну подорож у пошуках рідного дому гіганта. Серед них дівчинка Джія – єдина, хто вміє спілкуватися з Конгом. Однак несподівано на своєму шляху вони зустрічають розлюченого монстра Ґодзіллу, що несе руйнування скрізь, де ступить його нога. Епічне зіткнення двох титанів, спровоковане небаченими силами, – це тільки ключ до розгадки таємниці, захованої в самому ядрі Землі.

Примітно, що до роботи над фільмом залучили нового режисера Адама Вінгарда, до цього відомого глядачеві за менш масштабними фільмами жахів, серед яких псевдодокументальний «Відьма з Блер: Нова глава» і американська адаптація японської манги «Зошит смерті». Як бачимо, з жахами і японською тематикою режисер вже знайомий, а ось як у нього вийде з масштабними проектами, дізнаємося зовсім скоро.

Враховуючи прямий зв'язок фільму з трьома його попередникам, радимо вам переглянути їх, якщо ви раптом цього ще не зробили, щоб, так би мовити, вивчити матччастину. Тим більше, час у вас є, якщо ви опинилися серед тих нещасних кіноманів, чиїх в містах наразі закриті кінотеатри. І ми точно не радимо вам дивитися цей фільм в Інтернеті. Краще дочекатися відкриття кінотеатрів, адже такі видовищні проекти краще дивитися саме на «великому екрані».

Ще одна гучна прем'єра тижня – драма «Земля кочівників», яка вже зібрала цілий оберемок престижних кінонагород, включаючи головний приз минулорічного Венеціанського кінофестивалю і «Золотий глобус» за кращий драматичний фільм. Також картина є одним з фаворитів майбутнього «Оскара», де у «Землі кочівників» цілих шість номінацій, і майже всі в ключових категоріях.

При цьому картина має доволі вражаючі рейтинги на всіляких агрегаторах кінорецензій. Так, на сайті Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 94% на основі 340 відгуків із середньою оцінкою 8,8/10, а на Metacritic його середньозважена оцінка становить 94 з 100 на основі 49 рецензій, що свідчить про «всезагальне визнання». На IMDb у фільму доволі високий рейтинг в 7,6 з 10. Правда, від широкої аудиторії у «Землі кочівників» більш скромні оцінки – на тих же Rotten Tomatoes глядачі оцінили його в 80% проти 94% від критиків. До слова, фільм вже доступний до перегляду на платформі Hulu.

У центрі сюжету «Землі кочівників» жінка Ферн. Вона втрачає роботу після закриття заводу з виробництва гіпсокартону, на якому працювала протягом багатьох років разом зі своїм нещодавно померлим чоловіком. Однак Ферн вирішує не залишатися в своєму місті, а продає більшу частину свого майна і купує фургон, щоб жити і подорожувати по всій країні в пошуках сезонної роботи. З цього моменту героїня починає пізнавати життя поза звичного суспільства як сучасний кочівник. У цьому нелегкому шляху її супроводжують і підтримують Лінда Мей, Свенкі і Боб Уеллс – реальні люди, що насправді ведуть мандрівний спосіб життя.

Роль Френ виконала титулована актриса Френсіс Макдорманд, на рахунку якої серед іншого два «Оскари» за фільми «Фарго» і «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі». Тепер вона цілком може отримати і третій за «Землю кочівників», яка вже принесла їй кілька нагород і номінацій.

Режисером фільму виступила американський режисер китайського походження Хлоя Чжао, для якої це третя робота у фільмографії. Завдяки своїм першим двом повнометражним фільмам – «Пісні, яким навчили мене мої брати» (2015) і» «Наїзник» (2017) – вона вже встигла отримати визнання серед критиків як талановитий незалежний режисер, і «Земля кочівників» тільки зміцнила цю репутацію. Тепер на черзі у Хлої Чжао похід у «велике кіно» – кінокомпанія Marvel Studios обрала її режисером фільму «Вічні» з зірковим акторським складом, який стане 26-м за рахунком в Кінематографічному всесвіті Marvel і другим в четвертій фазі після «Шан-Чи і легенда десяти кілець». Оцінити вміння режисера знімати не тільки авторське кіно, але і масове можна буде в листопаді 2021 року, якщо, звісно, знову через коронавірус не перенесуть.

Хребет диявола / The Devil Below ( США, 2021)

Третя новинка тижня – менш амбіційний фільм жахів «Хребет диявола». Картина розповідає про групу геологів, які під час дослідницької експедиції в покинутому шахтарському містечку мимоволі будять щось зловісне, що перетворює їхню наукову експедицію на боротьбу за виживання.

На IMDb у фільму доволі скромний рейтинг 4,3 з 10, а на Rotten Tomatoes взагалі ганебні 0% від критиків і 19% від глядачів. Втім, якщо вам вже зовсім нудно і ви любите похмурі малобюджетні ужастики, то чому б не дати фільму шанс?

Крім того, в кінотеатрах можна подивитися фільми, що вийшли в минулі тижні.

З початком пандемії коронавірусу стрімінгові сервіси навпаки переживають справжній розквіт, щотижня поставляючи замкненим вдома кіноманам свіжі фільми і серіали. На жаль, українцям легально оперативно доступні тільки новинки від Netflix, Amazon Prime і Apple TV+, тоді як проекти від інших платформ доводиться або чекати на YouTube чи в українських легальних онлайн-кінотеатрах (вони сюди як правило потрапляють із запізненням), або... ну ви зрозуміли (але ми ні до чого не закликаємо).

Нерегулярні частини / the Irregulars ( Великобританія, 2021)

Після суперечливої «Еноли Голмс» Netflix продовжив експериментувати з Шерлоком Голмсом. Події серіалу розгортаються в Лондоні наприкінці XIX століття, проте в центрі сюжету тут не знаменитий сищик і його беззмінний партнер доктор Ватсон, а вуличні підлітки, що виконують доручення Голмса. При цьому автори обіцяють додати в класичний детективний сюжет трохи містики, розбавивши його неповторним британським стилем і гумором. Всі 8 епізодів першого сезону «Нерегулярних частин» з'являться на Netflix 26 березня 2021 року.

Ще одна очікувана новинка тижня від Netflix – американський анімаційний серіал «DOTA: кров дракона» в жанрі фентезі, події якого відбуваються в світі популярної комп'ютерної гри Dota 2. У центрі сюжету – прославлений драконій лицар Девіон, який присвятив життя боротьбі з бідами світу. Після зустрічі з могутнім древнім Ельдвурмом і з благородною принцесою Міраною, у якої є своя таємна місія, Девіон опиняється втягнутим в події куди більш масштабні, ніж він міг собі уявити.

Також 25 березня 2021 року на Amazon Prime вийде перший епізод молодіжного серіалу Paradise City (назва є відсиланням до однойменної пісні Guns N' Roses), що поєднує в собі музику, драму, фентезі та трилер. Проект є спін-оффом фільму «Американський Диявол», що вийшов в 2017 році, та оповідає про стрімке сходження до популярності молодого гурту The Relentless, музиканти якого уклали угоду з Дияволом. Події серіалу з 8 епізодів розгортатимуться в Лос-Анджелесі. До слова, одну з головних ролей у фільмі виконала скандальна співачка і актриса Белла Торн. Також в серіалі зіграв вокаліст рок-гурту Black Veil Brides Енді Бірсак, який вже представив свого персонажа у фільмі «Американський Диявол».

Ще одна новинка тижня від Amazon Prime – анімаційний серіалу «Невразливий», що є екранізацією серії коміксів про звичайного старшокласника Марка Грейсона, який на 17-й день народження дізнається, що його батько – найсильніший супергерой на планеті. Одночасно у головного героя починають проявлятися надздібності, проте він відчуває себе невпевнено, боячись не виправдати очікувань батька. Серіал знятий за коміксом Роберта Кіркмана, найбільш відомого своєю роботою над серією коміксів Ходячі мерці, а головні ролі в ньому озвучували такі знамениті актори, як Дж.К. Сіммонс, Стівен Янг, Сандра О, Зазі Бітц та Уолтон Гоггінс, тож радимо дивитися в оригіналі.

Сокіл і Зимовий солдат / The Falcon and the Winter Soldier ( США, 2021)