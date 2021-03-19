На веб-сайті iMDb глядачі поставили першій серії 8,6 бала з 10.

На Disney+ відбулася прем'єра серіалу Marvel Studios "Сокіл і Зимовий солдат".

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Спочатку передбачалося, що серіал буде складатися з десяти півгодинних епізодів, проте їх кількість скоротили до шести.

На веб-сайті iMDb глядачі поставили першій серії 8,6 бала з 10.

Події серіалу розгортаються після фільму "Месники: фінал".

Згідно з сюжетом, колишні суперники Бакі Барнс / Зимовий солдат і Сем Вілсон / Сокіл стануть партнерами. Вони об'єднають свої зусилля заради того, щоб перемогти ворогів.

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Автор: Людмила Жерновська