Відкриє 10-й фестиваль "Лінія іспанського кіно" найкращий фільм року в Іспанії "Глуха".

В київському кінотеатрі "Жовтень" з 11 по 16 вересня 2025 року пройде 10-й фестиваль "Лінія іспанського кіно", в рамках якого столичних кіноманів познайомлять з найкращими новинками в кінематографі Іспанії. З 13 по 16 жовтня захід також пройде у львівському кінотеатрі "Планета кіно" в ТРЦ Forum Lviv.

Як повідомили в пресслужбі кінокомпанії "Артхаус Трафік", фільмом-відкриття цьогорічної події стане мелодрама "Глуха" (Sorda), яка стала тріумфатором національного кінофестивалю у Малазі.

Зокрема, на фестивалі стрічка отримала шість нагород: приз за найкращий фільм фестивалю, найкращий іспанський фільм, найкращий дебют, найкращий актор, найкраща акторка та приз глядацьких симпатій.

Відео дня

Крім того, стрічка отримала низку нагород та номінацій на фестивалях у Берліні, Сіетлі, Брюсселі та Гвадалахарі. Чутлива картина про материнство також увійшла у топ-50 фільмів 2025 року за версією користувачів Letterboxd.

Головна героїня фільму режисерки Еви Лібертад – глуха жінка, для якої поява довгоочікуваної дитини створює непередбачені виклики. Коли жінка починає сумніватися у своїй спроможності бути хорошою матір'ю, їй доводиться шукати власний шлях до доньки, переконуючи себе і світ, що материнська любов не потребує слуху.

Загалом добірка цьогорічного фестивалю "Лінія іспанського кіно" презентує глядачам жанрове різноманіття сучасного іспанського кінематографа: окрім мелодрами глядачам покажуть комедію для дорослих, кримінальний трилер, фантастичну сімейну комедію і пригодницьку історичну драму:

науково-фантастична комедія "Стрибок у часі" (¡Salta!) режисерки Ольґи Озоріо, яку глядачі торішнього кінофестивалю SCHLINGEL (Німеччина) визнали найкращим міжнародним фільмом. Вона розповідає про пригоди двох братів, один із яких став науковцем, а другий заблукав у часових порталах і лишився 10-річним хлопчиком.

заснований на реальних подіях кримінальний трилер "Під прикриттям" (La infiltrada) режисерки Арантші Ечеваррії. Ця картина – найкращий фільм року за версією премії "Ґоя" – головної кінопремії Іспанії. Стрічка розповідає історію поліціянтки, яка отримала неможливе завдання – проникнути в терористичну організацію. Розірвавши сімейні зв'язки та змінивши ім'я, вона стала єдиною жінкою в лавах бойовиків, і провела із ними вісім років – поки не отримала найнебезпечнішу місію свого життя.

зухвала комедія "Сусіди зверху" (Sentimental) режисера Сеска Ґая за участі зірки нашумілого серіалу "Паперовий будинок" Белен Куести, яка отримала номінацію премії Європейської кіноакадемії в категорії "Найкраща європейська комедія". У центрі сюжету – подружжя, яке за 15 років шлюбу перетворилось на майже чужих людей, тоді як пристрасні стогони нових сусідів зверху нагадують їм, наскільки нудним стало їхнє особисте життя. Але одна звана вечеря зводить мешканців двох квартир разом, і ця зустріч приносить у стосунки обох пар дещо особливе.

пригодницька історична драма "Полонений" (El cautivo) режисера Алехандро Аменабар, чий фільм "Море всередині" отримав премію "Оскар". Нова стрічка автора роповідає про пораненого іспанського моряка Мігеля де Сервантеса, який потрапляє в полон до османських корсарів. В темниці він відкриває мистецтво оповіді, чим зачаровує навіть бея Алжиру Хасана. Таємний зв'язок між ними розпалює підозри й напругу в місті. А Сервантес, тим часом, замислює відчайдушний план втечі.

Фестиваль іспанського кіно проводиться в Україні з 2004 року і, після перерви, пов'язаної з COVID-19 та російською війною, був відновлений у 2023 році. Цьогоріч він відбудеться у своїй десятій едиції.

Нагадаємо, щорічно в Україні проводиться кілька фестивалів національного кіно європейських країн. Зокрема, окрім іспанського, у 2025 році вже відбулися кінозаходи, присвячені кіно Австрії та Швейцарії. Також до кінця року мають пройти фестивалі німецького та французького кіно.

Вас також можуть зацікавити новини: