Вийшов трейлер 4 сезону 'Лінкольна для адвоката', в якому Міккі Голлер сам потрапив за ґрати

Новий сезон стане доступний на Netflix 5 лютого 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер четвертого сезону популярного юридичного "Лінкольн для адвоката" (The Lincoln Lawyer).

Судячи з трейлера, у новому сезоні шоу досвідчений адвокат Міккі Голлер сам потрапить за ґрати і буде змушений доводити свою невинуватість. А суперники в нього цього разу будуть ще більш небезпечні.

Як і в попередніх трьох сезонах, головну роль у серіалі виконав мексиканський актор Мануель Гарсіа-Рульфо ("Чудова сімка", "Вдови", "Шестеро поза законом", "Педро Парамо").

Крім того у шоу знову з'являться Нів Кемпбелл (франшиза "Крик"), Бекі Ньютон (серіал "Потворна Бетті"), Джаз Рейкол (серіали "Всі ненавидять Кріса", "Я – Зомбі"), Ангус Семпсон (франшиза "Астрал") та Яя Дакоста ("Круті чуваки", "Час").

Четвертий сезон налічуватиме десять епізодів. Усі вони вийдуть одночасно 5 лютого 2026 року.

Серіал "Лінкольн для адвоката" – цікаві факти

Серіал "Лінкольн для адвоката" знятий на основі циклу романів Майкла Коннеллі, що розповідають про адвоката захисту Міккі Голлера, який завжди береться за складні справи та вирішує багато робочих питань прямо зі свого авто.

Перша екранізація була знята ще у 2011 році як повнометражний фільм. Тоді головну роль грав Меттью Макконахі, а в основі лежала однойменна перша книга циклу 2005 року.

У випадку з серіалом в основу лягли інші романи циклу: перший сезон 2022 року зняли за The Brass Verdict, другий 2023 року – за The Fifth Witness, третій 2024 року – за The Gods of Guilt, а четвертий 2026 року – за The Law of Innocence, шостою книгою циклу.

