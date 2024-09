Усі епізоди третього сезону вийдуть одночасно 17 жовтня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер третього сезону хітового юридичного "Лінкольн для адвоката" (The Lincoln Lawyer).

У новому сезоні серіалу успішний адвокат з Лос-Анджелеса Міккі Голлер, який повертається у гру після жахливої аварії, береться за справу про вбивство своєї давньої знайомої, однак в результаті опиняється в епіцентрі небезпечної змови.

Як і в попередніх сезонах, головну роль виконав мексиканський актор Мануель Гарсіа-Рульфо ("Чудова сімка", "Вдови", "Шестеро поза законом").

Також до своїх ролей повернулися Нів Кемпбелл (франшиза "Крик"), Бекі Ньютон ("Потворна Бетті"), Джаз Рейкол ("Всі ненавидять Кріса", "Я – Зомбі"), Ангус Семпсон (франшиза "Астрал") та Яя Дакоста ("Круті чуваки", "Час").

Усі епізоди третього сезону "Лінкольна для адвоката" вийдуть одночасно 17 жовтня 2024 року на Netflix.

Серіал Лінкольн для адвоката" – що відомо

Серіал "Лінкольн для адвоката" знятий на основі циклу романів Майкла Коннеллі. Це вже друга екранізація цієї історії – у 2011 році вийшов однойменний фільм з Меттью Макконахі в головній ролі, в його основі лежала однойменна перша книга циклу 2005 року.

Творці серіалу вирішили покласти в основу інші романи циклу: перший сезон, що вийшов у 2022 році, зняли за The Brass Verdict, а другий 2023 року – за The Fifth Witness. Третій сезон зняла за п'ятою книгою циклу The Gods of Guilt.

