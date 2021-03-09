У суботу на телеканалі "1+1" показали перший випуск сенсаційного шоу зіркових пародій під назвою "Ліпсінк батл".

Відкрила перший випуск відома актриса і учасниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина. Вона боролася за срібний пояс в парі зі своїм коханим Олександром Еллертом і постала перед глядачами в образі головного улюбленця країни Олега Винника. "Заліпсила" Ксенія його головний хіт "Вовчиця".

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"Я в шоці. Це було дуже естетично. Єдине, що ти не встигла зробити - це послати мій фірмовий повітряний поцілунок", - оцінив пародію Олег Винник, який весь час спостерігав за виступом Ксенії по відеозв’язку.

Автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт перевтілився в образ американської поп-співачки Брітні Спірс. Артист "ліпсив" світовий хіт Брітні "Toxic". В батлі перемогу здобув Олександр Еллерт.

Наступними на сцену вийшли гімнастка Ганна Різатдінова і "п'ята ракетка світу", тенісистка Еліна Світоліна.

Анна Різатдінова приміряла образ Олі Полякової та показала справжній перформанс на сцені, "заліпсівши" хіт артистки під назвою "Королева ночи". Справжнім сюрпризом не тільки для глядачів, але і для самої Ганни Різатдінової стала поява Олі Полякової на сцені, яку гімнастка спочатку не побачила через об'ємну корону з піротехнікою.

Еліна Світоліна з'явилася в образі MONATIK, повторивши концертний номер артиста на пісню "Каждый раз". Згідно шумометру, виграла в батлі Еліна Світоліна. А Ганна розплакалась тому що отримала поразку.

Третьою парою першого епізоду "Ліпсінк батлу" стали коміки Юрій Ткач і Ігор Ласточкін.

Комік перевтілився у відомого південнокорейського виконавця PSY, хіт якого звучав у всьому світі і набрав близько 4 мільярдів переглядів в YouTube. Ігор Ласточкін спробував себе в ролі відомої української виконавиці Руслани і спародіював її відомий хіт "Дикі танці". Виграв з батлі Юрій Ткач.

Головного "ліпсера" першого епізоду, який буде боротися за золотий пояс обирали глядачі в залі завдяки супер батлу. Переможці трьох попередніх пародій зійшлися в поєдинку і "заліпсили" ведучу шоу Тіну Кароль. Артисти виконали хіт співачки під назвою "Выше облаков". Здобув перемогу в першому ефірі комік Юрій Ткач.

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Автор: УНІАН