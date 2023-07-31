Другий сезон "Локі" стартує 6 жовтня 2023 року / фото Disney+

Стрімінговий сервіс Disney+ нарешті випустив повний трейлер до другого сезону супергеройського фентезі-серіалу "Локі" (Loki), що стане частиною п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

Судячи з трейлеру, у новому сезоні Локі (Том Гіддлстон) почне неконтрольовано ковзати у часі та просторі. Під час цих подорожей він зрозуміє, що світу загрожує знищення. Разом зі своїм напарником з "Управління часовими змінами", агентом Мобіусом М. Мобіусом (Оуен Вілсон) вони мають розгадати цю загадку та врятувати світ від знищення.

Також до своїх ролей у другому сезоні повернулися Софія Ді Мартіно, яка зіграла жіночу версію Локі Сільвію, Гугу Мбата-Роу, що втілила впливового агента УЧЗ Равонну Ренслейер, та Вунмі Мосаку, яка зіграла мисливицю В-15.

Головним антагоністом, судячи з усього, знову буде Канґ Завойовник (Джонатан Мейджорс), який був вперше представлений у першому сезоні "Локі" та закріпився у ролі нового великого лиходія кіновсесвіту Marvel у фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантоманія". Примітно, що, судячи з усього, актор повернувся у новому проекті Marvel попри обвинувачення на його адресу в домашньому насильстві. Тоді ходили чутки, що кіностудія може розірвати контракт з актором у разі, якщо звинувачення підтвердяться. Також повідомлялося, що Marvel може мінімізувати роль його персонажа та поступово викреслити його з нових проектів попри раніше оголошені плани.

Крім того, в новому сезоні до акторського складу серіалу приєдналися Ке Хей Кван ("Все завжди і водночас"), Рафаель Касаль ("Бездоганний") і Кейт Дікі ("Відьма", "Варяг").

Прем'єра другого сезону "Локі" запланована 6 жовтня 2023 року на Disney+. Усього сезон налічуватиме шість епізодів.

Нагадаємо, перший сезон супергеройського фентезі-серіалу "Локі" вийшов влітку 2021 року. Його події розгорталися як відгалуження сюжету фільму "Месники: Завершення" (2019). Коли Месники перенеслися в 2012 рік за "Каменем Простору", він випадково опинився біля затриманого в той час Локі. Той скористався його силою, аби телепортуватися подалі, і потрапив в Монголію, де його схопили агенти "Управління часовими змінами" (УЧЗ). Ця установа, заснована трьома таємничими Хранителями Часу, слідкувала за тим, аби історія розвивалася в безпечному руслі колись давно існувало багато паралельних варіантів історії, однак між ними розпочалася руйнівна війна, тож щоб не допустити загибелі Всесвіту, Хранителі встановили єдиний хід подій, відомий як Священний часоряд. І хоча Локі загрожувало знищення, адже його втечі не повинно бути в Священному часоряді, агент УЧЗ Мобіус М. Мобіус вирішив скористатися винахідливістю та знаннями Локі, щоб той допоміг спіймати особливо небезпечного змінювача, котрий нападає на загони УЧЗ  ним виявилася альтернативна жіноча версія Локі на ім'я Сильвія. Тим часом, герої з'ясували, що з УЧЗ не там все просто  і за ним стоїть куди більш небезпечний ворог.

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