Прем'єра другого сезону популярного серіалу за коміксами Marvel відбудеться 6 жовтня 2023 року на Disney+.

Стрімінговий сервіс Disney+ нарешті випустив повний трейлер до другого сезону супергеройського фентезі-серіалу "Локі" (Loki), що стане частиною п'ятої фази кіновсесвіту Marvel.

Судячи з трейлеру, у новому сезоні Локі (Том Гіддлстон) почне неконтрольовано ковзати у часі та просторі. Під час цих подорожей він зрозуміє, що світу загрожує знищення. Разом зі своїм напарником з "Управління часовими змінами", агентом Мобіусом М. Мобіусом (Оуен Вілсон) вони мають розгадати цю загадку та врятувати світ від знищення.

Також до своїх ролей у другому сезоні повернулися Софія Ді Мартіно, яка зіграла жіночу версію Локі Сільвію, Гугу Мбата-Роу, що втілила впливового агента УЧЗ Равонну Ренслейер, та Вунмі Мосаку, яка зіграла мисливицю В-15.

Головним антагоністом, судячи з усього, знову буде Канґ Завойовник (Джонатан Мейджорс), який був вперше представлений у першому сезоні "Локі" та закріпився у ролі нового великого лиходія кіновсесвіту Marvel у фільмі "Людина-мураха і Оса: Квантоманія". Примітно, що, судячи з усього, актор повернувся у новому проекті Marvel попри обвинувачення на його адресу в домашньому насильстві. Тоді ходили чутки, що кіностудія може розірвати контракт з актором у разі, якщо звинувачення підтвердяться. Також повідомлялося, що Marvel може мінімізувати роль його персонажа та поступово викреслити його з нових проектів попри раніше оголошені плани.

Крім того, в новому сезоні до акторського складу серіалу приєдналися Ке Хей Кван ("Все завжди і водночас"), Рафаель Касаль ("Бездоганний") і Кейт Дікі ("Відьма", "Варяг").

Прем'єра другого сезону "Локі" запланована 6 жовтня 2023 року на Disney+. Усього сезон налічуватиме шість епізодів.

Нагадаємо, перший сезон супергеройського фентезі-серіалу "Локі" вийшов влітку 2021 року. Його події розгорталися як відгалуження сюжету фільму "Месники: Завершення" (2019). Коли Месники перенеслися в 2012 рік за "Каменем Простору", він випадково опинився біля затриманого в той час Локі. Той скористався його силою, аби телепортуватися подалі, і потрапив в Монголію, де його схопили агенти "Управління часовими змінами" (УЧЗ). Ця установа, заснована трьома таємничими Хранителями Часу, слідкувала за тим, аби історія розвивалася в безпечному руслі – колись давно існувало багато паралельних варіантів історії, однак між ними розпочалася руйнівна війна, тож щоб не допустити загибелі Всесвіту, Хранителі встановили єдиний хід подій, відомий як Священний часоряд. І хоча Локі загрожувало знищення, адже його втечі не повинно бути в Священному часоряді, агент УЧЗ Мобіус М. Мобіус вирішив скористатися винахідливістю та знаннями Локі, щоб той допоміг спіймати особливо небезпечного змінювача, котрий нападає на загони УЧЗ – ним виявилася альтернативна жіноча версія Локі на ім'я Сильвія. Тим часом, герої з'ясували, що з УЧЗ не там все просто – і за ним стоїть куди більш небезпечний ворог.

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