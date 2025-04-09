Netflix показав трейлер четвертого сезону анімаційного серіалу 'Любов, смерть і роботи'

Нові епізоди хітового серіалу для дорослих вийдуть вже 15 травня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер четвертого сезону анімаційного серіалу-антології для дорослих "Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots).

Одночасно стало відомо, що новий сезон хітового шоу налічуватиме 10 епізодів, усі вони вийдуть одночасно 15 травня 2025 року.

Традиційно кожен епізод цього серіалу, заснованого на анімаційному науково-фантастичному фільмі-антології "Важкий метал" 1981 року, розповідає нову історію, сюжетно не пов'язану з іншими. Втім, усі їх об'єднує тематика, вказана в назві серіалу: любов, смерть і роботи. При цьому кожен епізоду може містити лише один з цих елементів або кілька.

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Над кожнем епізодом працюють нові режисери, але деякі з них таки працювали над кількома випусками.

Керівником проекту виступає Тім Міллер, який починав кар'єру як спеціаліст з візуальних ефектів, в тому числі працюючи над голлівудськими блокбастерами "Люди Ікс" (2000) та "Шибайголова" (2003). Як самостійний режисер Міллер дебютував у 2016 році з фільмом "Дедпул", а пізніше він зняв бойовик "Термінатор: Фатум" (2019).

Одним з продюсерів серіалу виступив Девід Фінчер ("Сім", "Бійцівський клуб", "Соціальна мережа", "Загублена").

Середня тривалість епізодів – від 4 до 18 хвилин, тож зазвичай весь сезон можна подивитися за один вечір (звісно, якщо є таке бажання).

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 86% схвалення від критиків і 82% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 65 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,1 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання)".

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