У фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день" зіграє актор, якого багато хто не очікував там побачити.

"Людина-павук: Абсолютно новий день" отримав гучне поповнення в акторському складі - до Тома Голланда приєднується Марк Руффало, який знову зіграє Брюса Беннера (Халка).

. Про його участь давно ходили чутки, але підтвердження з'явилося тільки зараз, коли сценарій фіналізували, а виробництво готується стартувати цього місяця, пише The Hollywood Reporter.

Одночасно з цим стало відомо, що Майкл Мандо, відомий за серіалом "Краще телефонуйте Солу", знову виконає роль Скорпіона - лиходія, якого він уперше зіграв у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" (2017), що відкрив трилогію про Павука з Голландом.

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Фільми про Людину-павука з Голландом традиційно ставлять його в пару з більш досвідченим актором. У "Поверненні додому" він був поруч із Робертом Дауні-молодшим, у "Далеко від дому" - із Семюелем Л. Джексоном, а ось в останній частині трилогії "Немає шляху додому" - з Бенедиктом Камбербетчем.

Такий підхід, як повідомляється, відсилає до класичних коміксів Marvel Team-Up 1970-80-х років, у яких Людина-павук об'єднувалася з іншим супергероєм для спільних пригод.

Але "Абсолютно новий день" збирається піти ще далі. У фільмі також з'явиться Джон Бернтал, який знову зіграє Карателя. Це буде його перша повнометражна роль у рамках кіновсесвіту Marvel, а також перша кіно-версія персонажа з часів фільму "Каратель: Територія війни" (2008), де його зіграв покійний Рей Стівенсон.

Сюжет поки тримається в таємниці, але можна не сумніватися: у дусі Marvel, Людина-павук, Каратель і Халк спочатку зчепляться один з одним, перш ніж зрозуміють, хто справжній лиходій.

Прем'єра фільму запланована на 31 липня 2026 року. А поки можна Marvel поступово ділиться з фанатами різними деталями. Наприклад, 2 серпня з'явився короткий відеоролик, у якому Голланд постав у своєму новому костюмі.

Інші новини про кіновсесвіт Marvel

Раніше УНІАН повідомляв, що Marvel запланувала на майбутнє цілих 14 нових фільмів і серіалів. Серед них, звісно ж, є фільм і про Людину-павука, кілька "Месників". А ось про інші проєкти - читайте в матеріалі.

Крім того, ми розповідали про зірку "Бората", який заради ролі в Marvel фізично змінився. Саша Барон Коен зіграв Мефісто в серіалі Ironheart.

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