Найгіршою стрічкою минулого року стала "Мадам Павутина", а Дакота Джонсон – найгіршою акторкою.

Антипремія "Золота малина" (Razzie Awards) оголосила переможців. Щороку таку відзнаку отримають фільми, актори, режисери, сценаристи, які стали найгіршими. Цьогоріч лауреатами стали картини, яким пророкували успіх, але вони провалилися в прокаті та не виправдали очікування глядачів.

На сайті Razzie Awards повідомляється, що переможців антипремії було обрано шляхом голосування 1202 членами журі, зокрема, журналістами, кінокритиками, любителями кіно зі всього світу. Традиційно найгірших у світі кіно оголошують за день до церемонії "Оскар".

Великі ставки раніше кіномани ставили на "Джокер: Божевілля на двох" режисера Тодда Філліпса. Щоправда, попри успіх першої частини, яка отримала одразу декілька "Оскарів", продовження стрічки виявилося провальним. Навіть Леді Гага та Хоакін Фенікс не врятували ситуацію, і вони здобули перемогу у номінації "Найгірша пара на екрані". А також стрічка стала найгіршим сиквелом минулого року.

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Найгіршим фільмом 2024 року визнали супергеройську картину від студії Marvel "Мадам Павутина". Загалом стрічка перемогла у трьох категоріях. Картина також здобула перемогу у номінації "Найгірший сценарій". Головну роль, як відомо, зіграла американська акторка Дакота Джонсон, яку визнали найгіршою акторкою.

Список переможців "Золотої малини":

Найгірший фільм – "Мадам Павутина"

Найгірший актор – Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірша акторка – Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")

Найгірший актор другого плану – Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці")

Найгірша акторка другого плану – Емі Шумер ("Без глазурі")

Найгірша пара у фільмі – Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")

Найгірший ремейк чи сиквел фільму – "Джокер: Божевілля на двох"

Найгірший режисер – Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")

Найгірший сценарій – "Мадам Павутина"

Нагорода за відновлення репутації – Памела Андерсон ("Остання шоу-гьорл")

Нагадаємо, раніше було названо переможців кінофестивалю Берлінале-2025. Стало відомо, чи є у списку лауреатів український фільм "Стрічка часу".

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