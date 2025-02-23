Головну нагороду отримала норвезька стрічка "Мрії".

У суботу, 22 лютого, відбулася церемонія вручення нагород лауреатам 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Стало відомо, хто отримав головний приз "Золотого ведмедя" за найкращий фільм та чи є у списку переможців українська картина "Стрічка часу".

Повний список лауреатів оприлюднили на офіційному сайті кінофестивалю. Головною статуеткою був нагороджений норвезький фільм "Мрії" Дага Йохана Хайгеруда. В ньому розповідається про 17-річну дівчинку-підлітка. Вона закохалася у свого викладача французької мови, після чого вирішує написати книгу-сповідь про цей досвід. Стрічка увійшла до трилогії режисера "Секс/Любов/Мрії" та стала останнім епізодом. Попередні частини були представлені на кінофестивалях у Каннах та Венеції.

На жаль, українська картина режисерки "Стрічка часу" Катерини Горностай цього разу залишилася без нагороди. Щоправда, це не завадило фільму викликати резонанс серед кіноспільноти. Перший показ картини на "Берлінале-2025" зібрав повну залу глядачів та викликав фурор. Присутні після перегляду фільму протягом 10 хвилин аплодували режисерці.

Відео дня

Як відомо, у "Стрічці часу" зображене життя українських учнів та вчителів під час великої війни. Глядачі побачили ситуацію в Черкасах, Харкові, Бородянці, Бучі. А також у місті Ромни Сумської області, де російська ракета зруйнувала школу та вбила її співробітників.

Повний список переможців "Берлінале-2025":

"Золотий ведмідь" за "Найкращий фільм" - "Мрії", режисер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегія)

- "Мрії", режисер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегія) "Гран-прі" - "Блакитна стежка", режисер Габріель Маскару (Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди)

- "Блакитна стежка", режисер Габріель Маскару (Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди) "Приз журі" - "Послання", режисер Іван Фунд (Аргентина, Іспанія, Уругвай)

- "Послання", режисер Іван Фунд (Аргентина, Іспанія, Уругвай) "Найкращий режисер" - "Жити на землі", режисер Мен Хо (Китай)

- "Жити на землі", режисер Мен Хо (Китай) "Найкраща головна роль" - Роуз Бірн, "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" (США)

- Роуз Бірн, "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" (США) "Найкраща роль другого плану" - Ендрю Скотт, "Блакитний місяць" (США, Ірландія)

- Ендрю Скотт, "Блакитний місяць" (США, Ірландія) "Найкращий сценарій" - "Континенталь 25", режисер Раду Жуде (Румунія)

- "Континенталь 25", режисер Раду Жуде (Румунія) "Приз за видатний художній внесок у створення фільму" - "Крижана вежа", режисер Люсіль Хадзіхалілович (Франція, Німеччина)

- "Крижана вежа", режисер Люсіль Хадзіхалілович (Франція, Німеччина) "GWFF Best First Feature Award" - "Диявол курить (і кладе згорілі сірники в ту саму коробку)", режисер Ернесто Мартінес Баціо

- "Диявол курить (і кладе згорілі сірники в ту саму коробку)", режисер Ернесто Мартінес Баціо "Найкращий документальний фільм" - "Тримаючи Ліату", режисер Брандон Крамер

Нагадаємо, раніше фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" отримав премію BAFTA. У головній ролі знявся український актор Олександр Рудинський.

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