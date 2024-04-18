Заключна частина трилогії "Ікс" від режисера Тая Веста з'явиться у кінотеатрах України з 4 липня 2024 року.

Провокаційний трилер "МаХХХін" (MaXXXine) від культової незалежної кіностудії A24 отримав дату виходу в Україні.

Як повідомила компанія Adastra Cinema, заключна частина трилогії "Ікс" (X) від режисера Тая Веста ("Ікс", "Перл") з'явиться у кінотеатрах України з 4 липня 2024 року, одночасно з початком прокату в усьому світі. Також сьогодні вийшов перший український трейлер фільму.

В центрі сюжету – Максін Мінкс (Міа Гот), з якою глядачі вже познайомилися у першій частині трилогії – зірка фільмів для дорослих і починаюча акторка великого кіно, нарешті близька до успіху в Голлівуді. Проте саме в цей доленосний момент молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу починає переслідувати загадковий вбивця на прізвисько "Нічний ловець", залишаючи кривавий слід та загрожуючи викрити зловісне минуле Максін. Хто ж її переслідує і як далеко вона готова піти, щоб назавжди поховати свої таємниці та врятувати кар'єру?

Цікаво, що "МаХХХін" розкриває реальну детективну загадку з минулого, адже серійний вбивця "Нічний ловець" дійсно тероризував Голлівуд. Також стрічка має алюзії як на класичні високобюджетні еротичні трилери минулого, так й на найкращі хорори в історії кіно – від "Основного інстинкту" до "Крику".

Референси на класичні голлівудські хіти є важливою складовою всесвіту Тая Веста. Франшиза за участю його "музи" – молодої зірки Мії Гот розпочалася з суперхіта "Ікс" (X), в якому розповідається про групу "кінематографістів", що намагалися зняти фільм для дорослих на віддаленій фермі, але результат вийшов куди більш кривавим, ніж очікувалось.

Приквел стрічки "Ікс" – "Перл" (Pearl) розповідає історію походження хазяйки цієї ферми – від її бажання стати зіркою кіно до перетворення на жорстоку вбивцю. Обидва фільми вийшли на великі екрани у 2022 році, і ось за два роки Вест та Гот повертаються з новим фільмом, дія якого відбуваєтьсяза кілька років після подій першого фільму та переноситься з ферми до яскравого Голлівуду, повному сподівань, грошей, гламуру та по-справжньому вбивчого бажання стати зіркою.

У всій трилогії головні ролі грає британо-бразильська акторка та визнана "королева крику" Мія Гот, яка крім фільмів Уеста, широко відома глядачам за ролями в таких успішних проектах, як "Німфоманка", "Ліки від щастя", "Суспірія", "Еверест", "Безмежний басейн" та "Емма". Так, якщо у першому фільмі трилогії вона грала ролі Максін та старої Перл, то у другому – повторила образ вже молодої Перл.

Для "МаХХХін" Тай Вест зібрав справжнє сузір’я голлівудських зірок. Окрім Гот у фільмі зіграли володарка премії "Золотий Глобус" Елізабет Дебікі ("Вартові галактики", "Тенет", "Корона"), Лілі Коллінз, яка прославилася завдяки шоу "Емілі в Парижі", Мішель Монаган ("Місія нездійсненна", "Поцілунок навиліт"), Кевін Бейкон ("Ілюзія безпеки", "Чорна меса", "Люди Ікс: Перший клас"), Боббі Каннавале ("Білявка", "Ірландець", "Я, Тоня"), Джанкарло Еспозіто ("Пуститися берега", "Хлопаки", "Мандалорець"), Мозес Самні ("Ідол") та співачка Холзі ("Народження зірки").

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