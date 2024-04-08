В США реліз фільму запланований на 5 липня 2024 року.

Кінокомпанія A24 представила перший трейлер слешера MaXXXine, що стане заключною картиною трилогії Х після фільмів "Х" (2022) та "Перл" (2022). В усіх трьох фільмав головну роль виконала хорор-діва Міа Гот.

За сюжетом фільму, в Голлівуді 1980-х зірка фільмів для дорослих і акторка-початківець Максін Мінкс нарешті досягла великого успіху. Але коли таємничий вбивця починає переслідувати голлівудських зірок, кривавий слід загрожує розкрити її зловісне минуле.

Окрім Гот у фільмі зіграла ціла купи зірок: Елізабет Дебікі ("Тенет", "Вдови", серіал "Корона"), Мішель Монаган ("Місія нездійсненна: Фолаут", "Чаклунство: Спадок", серіал "Справжній детектив"), Боббі Каннавале ("Шпигунка", "Людина-мураха", "Білявка"), Лілі Коллінз ("Білосніжка: Помста гномів", "Знаряддя смерті: Місто кісток", серіал "Емілі в Парижі"), Кевін Бейкон ("Коматозники", "Люди Ікс: Перший клас", "Чорна меса"), Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Хлопаки", "Мандалорець") та співачка Halsey.

Зняв фільм американський режисер Тай Вест, на рахунку якого також попередні дві частини трилогії.

В США реліз фільму запланований на 5 липня 2024 року.

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