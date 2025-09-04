В український прокат фільм вийде вже 11 вересня 2026 року.

Вийшов фінальний трейлер української біографічної драми "Малевич", присвяченої знаменитому художнику-авангардисту Казимиру Малевичу та, зокрема, періоду його життя у Києві.

Фільм охоплює ключові події у житті митця, які дають уявлення про епоху, в якій він жив, і пристрасті, що вирували навколо його творчості. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору, і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

Також у фільмі є окрема сюжетна лінія, що проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність. Останні кадри стрічки зняті у деокупованому селі Мощун. Там, за режисерським задумом, оживають картини Малевича, присвячені одній з українських трагедій, за яку відповідальна радянська влада.

"Ідея фільму виникла ще до повномасштабного вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022 році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз, не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться в історії згадкою про те, через що ми зараз проходимо", – розповіла режисерка фільму Дарія Онищенко.

Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах "Калігула", "Марія Стюарт" і "Макбет" у театрі Франка. Також серед касту – Ірма Вітовська-Ванца ("Мої думки тихі", "Брама", серіал "Леся+Рома"), Христина Федорак ("Перевізниця"), Марина Кошкіна ("Каховський об'єкт"), Дарія Творонович ("Валерія виходить заміж"), Олексій Горбунов ("Дике поле") і Олександр Рудинський ("Камінь, ножиці, папір", "Носоріг", серіал "Агентство"), який вже встиг засвідитися і в зарубіжному кіно.

Музику до фільму створив Милош Єліч з "Океану Ельзи", а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевича, яка згадується у його спогадах – "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI.

Фестивальна прем'єра фільму відбулася на київському кінофестивалі "Молодість" у 2024 році, а згодом покази стрічки також проходили за кордоном – в Італії, Німеччині, Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, раніше режисерка "Малевича" Дар'я Онищенко розповіла, чи виріжуть з фільму сцени з Костянтином Темляком після того, як він потрапив у скандал з домашнім насильством і непристойною поведінкою.

Зауважимо також, що протягом двох місяців кияни і гості столиці можуть проїхатися у спеціальному вагоні метро, тематично оформленому до виходу "Малевича".

