Він вже перевозить пасажирів синьою гілкою метро.

У Києві 27 серпня 2025 року презентували новий арт-вагон метро, присвячений київському періоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича.

Як передає фотокореспондент УНІАН, присутній на події, це спільний проєкт команди фільму "Малевич" та столичного метрополітену.

Мета цього проєкту – привернути увагу до міста, де народився і викладав Малевич, а також до його українського спадку, про який уперше розповіли у форматі художнього фільму.

Над створенням ескізу художник Дмитро Касянюк працював близько тижня. На одній стороні вагону написано "Малевич" та зображені, зокрема, очі митця. Інший бік присвячений картинам художника – там є геометричні фігури, а також зображення селян, які працюють на полях.

Художник розмальовував вагон протягом чотирьох днів. Для цього він використав 150 балончиків фарби, яка є стійкою до негоди.

Всередині вагону, тим часом, розміщені інформаційні стенди, що розповідають цікаві факти як про самого Малевича, так і про присвячений йому фільм.

Вагон курсуватиме синьою гілкою метро протягом двох місяців, починаючи з 27 серпня 2025 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, біографічний фільм "Малевич", що розповість про життя всесвітньо відомого українського художника-авангардиста польського походження Казимира Малевича, вийде в український прокат вже 11 вересня 2025 року.

