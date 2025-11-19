Аманда Сайфред назвала головних кандидаток на ролі.

Відома американська акторка Аманда Сайфред підігріла чутки про повернення культового мюзиклу "Мамма Мія". Вона запропонувала двох зірок, які б стали ідеальними кандидатками для зйомок у фільмі.

Виконавиця головної ролі серії фільмів "Мамма Мія" поділилася, що була б не проти, аби до акторського складу приєдналися ще дві популярні блондинки. На її думку, продюсерам варто розглянути кандидатури Сідні Свіні та Сабріни Карпентер. Про це пише Variety.

Оскільки третя частина фільму матиме певний стрибок у часі в порівнянні з другою частиною, обговорювалося, що Карпентер може зіграти дорослу дочку головної героїні, яку грає Сайфред. Однак, сама Аманда бачить співачку в іншій ролі.

"Мені подобається грати маму, тому я б із задоволенням побачила Софі з її дітьми. Можливо, у неї є двоюрідна сестра, яку вона давно не бачила, і це може бути Сабріна Карпентер. А потім може з'явитися Сідні Свіні. Є купа дівчат, які дуже хочуть бути частиною цього, і я повністю за це", - зазначила акторка.

Стосовно того, чи дійсно мюзикл отримає третю частину, Аманда Сайфред коротко відповіла:

"Можливо, я просто наївна, але я впевнена, що "Мамма Мія 3" - це вже вирішена справа".

Слова акторки підтвердила продюсерка Джуді Креймер, яка дала зрозуміти, що сценарій комедії вже написаний. Своєю чергою Аманда поділилася кількома деталями сюжету третьої частини.

"Я просто знаю, що троє татусів повернуться, і ми все одно не дізнаємося, хто з них батько, бо це не має значення. Меріл (Стріп) - це привид, тож вона, звісно, буде поруч. А Джулі (Волтерс) і Крістін (Баранскі) повернуться, співатимуть і виглядатимуть привабливо, і ми всі опинимося десь у тропіках. А ще гратиме ABBA", - зазначила вона.

Попри обнадійливі заяви акторки, офіційного оголошення про продовження "Мамма Мія" ще не було.

