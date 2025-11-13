Головні ролі зіграли Сідні Свіні та Аманда Сайфред.

Lionsgate випустила новий трейлер драматичного трилера "Служниця", головні ролі в якому зіграли Сідні Свіні та Аманда Сайфред.

Як повідомляє IGN, другий трейлер фільму має ще більшу напругу. У ньому були показані нові кадри з кривавої різанини, однак, знову творці не стали розкривати справжнього винуватця подій.

Загалом сюжет розповідає про молоду дівчину Міллі, яка вже втратила надію знайти роботу, як от з'являється нагода влаштуватися покоївкою в заможну родину. Однак, на перший погляд, ідеальна родина Вінчестерів, як виявилося має багато секретів. В один момент життя Міллі перетворюється на справжній кошмар на межі життя та смерті.

Відео дня

Окрім Свіні та Сайфред, у трилері "Служниця" також зіграли Брендон Скленар, Мікеле Морроне, Елізабет Перкінс, Меган Фергюсон та інші. Режисером та продюсером фільму виступив Пол Фейг.

Служниця - трейлер

Прем'єра фільму "Служниця" запланована в українських кінотеатрах на 1 січня та обіцяє глядачам неочікувані сюжетні повороти та моторошні перипетії.

Також вийшов довгоочікуваний тизер фільму "Диявол носить Прада 2", який стане продовженням оригінальної фешн-комедії 2006 року. У головних ролях знову з'являться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі.

Вас також можуть зацікавити новини: