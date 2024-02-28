В український прокат фільм вийде 18 квітня 2024 року.

Вийшов перший український тизер напруженого екшн-трилера "Манкімен" (Monkey Man), що є режисерським дебютом номінанта на премію "Оскар", британського актора Дева Пателя ("Мільйонер із нетрів", "Робот Чаппі", "Лев", "Легенда про Зеленого лицаря")

У центрі сюжету фільму – молодий чоловік з кримінальним минулим, який намагається пристосуватись до життя після в’язниці. Заробляючи на існування боями без правил, де він має піддаватись більш популярним бійцям, чоловік розуміє, що світ прогнив через корпоративну жадібність та розмивання духовних цінностей. Будучи жертвою безкарності влади та поліції, він одягає маску Ханумана – мавпоподібного божества, яке є символом страху та покарання для злочинців. Він оголошує війну корупції та її лідерам, які колись вбили його матір.

Головну роль у фільмі виконав сам Дев Патель, пройшови той самий курс тренувань, що й Кіану Рівз при підготовці до "Джона Віка". Одну з провідних ролей у майбутньому блокбастері також зіграв Шарлто Коплі ("Район №9", "Чаклунка", "Елізіум", "Робот Чаппі").

Сценарій фільму заснований на однойменній розповіді самого Дева Пателя, яка була адаптована для великого екрану прославленим британським сценаристом Джоном Коллі ("Володар Морів: На краю світу").

Продюсерами стрічки виступили один з найбільш успішних голлівудських продюсерів та режисерів Джордан Піл ("Пастка", "Ми", "Ноу") та команда студії Thunder Road Безіла Іванека, що стоїть за виробництвом таких франшиз, як "Джон Уік" та "Сікаріо".

Як повідомила прес-служба компанії Adastra Cinema, в український прокат фільм "Манкімен" вийде 18 квітня 2024 року.

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