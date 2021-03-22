Раніше виконавиця заявляла про бажання залишити проект, бо Монатік не обрав її під час вокальних боїв.

Відома ще із шоу «Х-Фактор» виконавиця Марія Рак несподівано залишила проект «Голос країни-11».

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«Я нереально вдячна. Це було моє істинне й персональне перезавантаження», - прокоментувала Рак виліт із шоу.

Участь Марії Рак у шоу "Голос країни": що відомо

Раніше у вокальний батл вступили зірка караоке Любов Дробина та зірка першого сезону «Х-фактор» Марія Рак. Дівчата виконали драйвову пісню Holding Out for a Hero Бонні Тайлер.

Так, Любов Дробина продовжила боротьбу на проекті в команді Монатіка, який назвав цей вибір дуже складним, та пройшла до нокаутів. Марія Рак сказала Дмитру: «Я хотіла з тобою, я не піду далі».

«Ви знаєте, я хочу подякувати залу та всьому шоу за те, що підтримували, що вірили», - сказала Рак.

«Ви зараз маніпулюєте правилами проекту», - заявила тоді Тіна Кароль. Після цього було оголошено «крадіжку». Таким чином, Рак пройшла далі разом із Надією Дорофєєвою.

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Автор: Ольга Робейко