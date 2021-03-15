У боротьбу на шоу «Голос країни-11» вступили зірка караоке Любов Дробина та зірка першого сезону «Х-фактор» Марія Рак.
Дівчата виконали драйвову пісню Holding Out for a Hero Бонні Тайлер.
Читайте такожСтало відомо, чи пройшла далі в шоу "Голос країни-11" талановита диспетчерка зі ЛьвоваТак, Любов Дробина продовжує боротьбу на проекті в команді Монатіка, який назвав цей вибір дуже складним, та проходить до нокаутів.
Марія Рак сказала Дмитру: «Я хотіла з тобою, я не піду далі».
«Ви знаєте, я хочу подякувати залу та всьому шоу за те, що підтримували, що вірили», - сказала Рак.
«Ви зараз маніпулюєте правилами проекту», - заявила Тіна Кароль.
Після цього було оголошено «крадіжку». Таким чином, Рак проходить далі разом із Надією Дорофєєвою.
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