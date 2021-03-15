Було видно, що Кароль була обурена словами Марії Рак про те, що вона хоче залишити проект.

У боротьбу на шоу «Голос країни-11» вступили зірка караоке Любов Дробина та зірка першого сезону «Х-фактор» Марія Рак.

Дівчата виконали драйвову пісню Holding Out for a Hero Бонні Тайлер.

Читайте такожСтало відомо, чи пройшла далі в шоу "Голос країни-11" талановита диспетчерка зі ЛьвоваТак, Любов Дробина продовжує боротьбу на проекті в команді Монатіка, який назвав цей вибір дуже складним, та проходить до нокаутів.

Марія Рак сказала Дмитру: «Я хотіла з тобою, я не піду далі».

«Ви знаєте, я хочу подякувати залу та всьому шоу за те, що підтримували, що вірили», - сказала Рак.

«Ви зараз маніпулюєте правилами проекту», - заявила Тіна Кароль.

Після цього було оголошено «крадіжку». Таким чином, Рак проходить далі разом із Надією Дорофєєвою.

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Автор: Ольга Робейко