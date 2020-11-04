Співачка часто гастролює по Росії.

Українська співачка MARUV запише саундтрек до російського серіалу "Перевал Дятлова".

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Згідно з сюжетом, група туристів під керівництвом Ігоря Дятлова гине. Потім починається розслідування справи. Варто відзначити, що всі герої серіалу - це реальні люди. Їх біографії відтворені з документальною точністю.

Єдиними вигаданими персонажами є майор КДБ Олег Костін і двоє його наближених. Дії серіалу перенесуть глядачів в далекий 1959 рік. Прем'єра відбудеться в листопаді 2020 року.

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Автор: УНІАН