В український прокат новий фільм від режисера сенсаційного "Довгонога" Оза Перкінса вийде 20 лютого 2025 року.

Кінокомпанія Atomic Monster показала перший тизер містичного фільму жахів "Мавпа" (The Monkey), знятого на основі однойменного оповідання "короля жахів" Стівена Кінга.

В центрі сюжету – брати-близнюки Гел і Білл, які, натрапивши на старовинну іграшкову мавпочку свого батька на горищі, стають свідками низки жахливих смертей, що розгортаються навколо них. Намагаючись позбутися привидів, брати вирішують викинути мавпочку і з часом розходяться різними шляхами. Однак, коли незрозумілі смерті повторюються знову, брати змушені примиритися, щоб назавжди позбутися проклятої іграшки.

Роль братів-близнюків у фільми виконав англійський актор Тео Джеймс (трилогія "Дивергент", серіали "Білий лотос", "Джентльмени"), тоді як образ головних героїв у дитячому віці втілив Крістіан Конвері (серіал "Ласун", фільм "Ведмідь під кайфом").

Також у фільмі зіграли Елайджа Вуд (франшиза "Володар перснів"), Тетяна Маслані (серіали "Чорна сирітка", "Жінка-Галк") та інші.

Зняв фільм, а також написав сценарій до нього, американський режисер Осґуд "Оз" Перкінс, який цього року випустив сенсаційний горор "Довгоніг". Він також є старшим сином актора Ентоні Перкінса, відомого за роллю маніяка Нормана Бейтса в трилері Альфреда Гічкока "Психо" – сам Оз зіграв юного Нормана Бейтса у фільмі "Психо ІІ".

Продюсером стрічки виступив творець культових горор-франшиз "Пила", "Астрал" та "Закляття" Джеймс Ван.

В український прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

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