Кінокомпанія Atomic Monster показала перший тизер містичного фільму жахів "Мавпа" (The Monkey), знятого на основі однойменного оповідання "короля жахів" Стівена Кінга.
В центрі сюжету – брати-близнюки Гел і Білл, які, натрапивши на старовинну іграшкову мавпочку свого батька на горищі, стають свідками низки жахливих смертей, що розгортаються навколо них. Намагаючись позбутися привидів, брати вирішують викинути мавпочку і з часом розходяться різними шляхами. Однак, коли незрозумілі смерті повторюються знову, брати змушені примиритися, щоб назавжди позбутися проклятої іграшки.
Роль братів-близнюків у фільми виконав англійський актор Тео Джеймс (трилогія "Дивергент", серіали "Білий лотос", "Джентльмени"), тоді як образ головних героїв у дитячому віці втілив Крістіан Конвері (серіал "Ласун", фільм "Ведмідь під кайфом").
Також у фільмі зіграли Елайджа Вуд (франшиза "Володар перснів"), Тетяна Маслані (серіали "Чорна сирітка", "Жінка-Галк") та інші.
Зняв фільм, а також написав сценарій до нього, американський режисер Осґуд "Оз" Перкінс, який цього року випустив сенсаційний горор "Довгоніг". Він також є старшим сином актора Ентоні Перкінса, відомого за роллю маніяка Нормана Бейтса в трилері Альфреда Гічкока "Психо" – сам Оз зіграв юного Нормана Бейтса у фільмі "Психо ІІ".
Продюсером стрічки виступив творець культових горор-франшиз "Пила", "Астрал" та "Закляття" Джеймс Ван.
В український прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.