Фільм буде називатися "Better Man".

Режисер Майкл Грейсі зніме байопік про британського співака Роббі Вільямса.

Про це повідомляє Deadline.

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Біографічний фільм розповість про дорослішання відомого співака Роббі Вільямса. Його шлях до успіху був тернистим, але все ж він домігся того, про що мріяв. При цьому хто зіграє головну роль поки невідомо. Також невідомо, коли відбудеться прем'єра фільму.

"Яким чином ми покажемо Роббі у фільмі, це поки великий секрет. Я хочу створити оригінальний образ. Коли я був дитиною і ходив у кіно, там були фільми, від яких моя голова просто вибухала, і я тоді говорив, що ніколи не бачив подібного. Я хочу, щоб у глядачів залишилося таке ж почуття. Це дуже важливо, щоб, коли вони будуть дивитися цю історію на екрані, вони буквально подумали, що ніколи в житті не бачили нічого подібного", - сказав режисер.

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Автор: УНІАН