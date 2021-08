19 серпня знаменитому акторові виповнилося 52 роки.

19 серпня канадсько-американському акторові Меттью Перрі виповнилося 52 роки. Всі знають його за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", але й інші його ролі варті уваги.

На честь свята розповідаємо чим ще він може похвалитися.

Друзі

Цей ситком підкорив не одне серце. Він визнаний одним з найкращих комедійних серіалів в історії американського телебачення і став одним з найбільш знаменитих проектів 1990-х років. Сама постановка і творча група отримали безліч нагород, у тому числі шість премій "Еммі" і премію "Золотий глобус".

Поспішиш - людей насмішиш

Це романтична комедія, що розповідає про життя Алекса Вітмена і несподівану зустріч з дівчиною, що призвела до бурхливих змін. Прем'єра відбулася 14 лютого 1997 року. Цікаво, що назву фільму взято з пісні Елвіса Преслі "Can't Help Falling in Love", яка звучить в кінці фільму.

Дев'ять ярдів

"Дев'ять ярдів" - американська кримінальна комедія 2000 року. Англійська назва "The Whole Nine Yards" є фразеологізмом і означає "Все до кінця". Варто відзначити, що в цьому фільмі також знімався Брюс Вілліс. За сюжетом, Оз - боязкий і смішний дантист, який веде своє спокійне життя в передмісті Монреаля. Єдине, що мучить героя – його стерво дружина, яка ніяк не погодиться на розлучення. Все змінюється, коли поруч з героєм поселяється непоганий хлопець Джиммі Тюльпан, професійний кілер.

Татові знову 17

Головному герою Майку О'доннеллу - тридцять сім, а здається, що життя складається з одних невдач: на роботі підвищення отримують інші, дружина Скарле подала на розлучення, власні діти не бажають навіть поговорити з батьком, жити доводиться у шкільного друга Неда. І раптом відбувається диво: після дивного інциденту Майк виявляє себе сімнадцятирічним. Він влаштовується в школу, де колись навчалися вони з другом, а тепер навчаються діти Майка. І починає діяти по-іншому.

Історія Рона Кларка

Це драма режисера Ренді Хейнс, що розповідає про роботу педагога Рона Кларка з "важкими" дітьми. Прем'єра стрічки відбулася 13 січня 2006 року. У таких країнах, як Австралія, Бельгія, Великобританія, Нова Зеландія, Філіппіни та Швеція. Фільм відомий під назвою "Тріумф".

Автор: Діана Могилєвич