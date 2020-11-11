Disney показав трейлер нового мультсеріалу "Дивовижний світ Міккі Мауса"

У ролику можна побачити впізнавані історії і знайомих всім персонажів: Плуто, Дональда Дака, Гуфі і Мінні Маус.

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