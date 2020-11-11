Прем'єра відбудеться в день народження Міккі -18 листопада \ скріншот з відео

Студія Disney опублікувала трейлер нового анімаційного серіалу під назвою "Дивовижний світ Міккі Мауса".

Читайте такожСмороду повертаються: Disney знає фільм по мультсеріалу про Чіпа і ДейлаМультсеріал матиме безліч відсилань на оригінальні сюжети історій про Міккі Мауса.

Зокрема, в ролику можна побачити впізнавані історії і знайомих всім персонажів: Плуто, Дональда Дака, Гуфі і Мінні Маус.

Прем'єра відбудеться в день народження Міккі - 18 листопада на сервісі Disney+, повідомляє 112.ua.

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Автор: УНІАН