В український прокат фільм вийде 28 березня 2024 року.

Вийшов український трейлер науково-фантастичної комедії "Мисливці на привидів: Крижана імперія" (Ghostbusters: Frozen Empire), що стане прямим продовженням фільму "Мисливці за привидами: З того світу" 2021 року.

Одночасно стало відомо, що в український прокат стрічка, яка об'єднає нових та класичних "Мисливців на привидів", вийде 28 березня 2024 року, повідомила прес-служба B&H film distribution.

Як стає зрозуміло з трейлеру до фільму, раптово в розпал літа Нью-Джерсі починає вкриватися кригою, а люди буквально замерзають на смерть від жаху. Тож нове та старе покоління "Мисливців" мають знову об’єднати зусилля, аби протистояти загрозі небачених досі масштабів та врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

Головні ролі у фільмі виконали Пол Радд ("Людина-мураха" у кіновсесвіті Marvel), Керрі Кун ("Загублена", "Вдови"), Фінн Вулфхард ("Воно", "Дивні дива"), Маккенна Грейс ("Обдарована", "Я, Тоня") та Целеста О'Коннор ("Химери", "Мадам Павутина"), чиї персонажі вперше були представлені у фільмі 2021 року.

Крім того, у стрічці зіграють актори з класичних фільмів "Мисливці на привидів" – Білл Мюррей (Пітер Венкман), Ден Ейкройд (Реймонд Стантз), Ерні Хадсон (Вінстон Зеддмор), Енні Поттс (Джанін Мелнітц) та Вільям Атертон (Волтер Пек).

Також ролі у новому фільмі отримали Кумейл Нанджіані ("Вічні", "Портландія"), Петтон Освальт ("Таємне життя Волтера Мітті", "Пісочний чоловік"), Емілі Елін Лінд ("Доктор Сон", перезапуск "Пліткарки") та комік Джеймс Ейкастер.

Режисером виступив фільму Ґіл Кінан, який був співсценаристом фільму 2021 року. Також він зняв фільми "Полтергейст" (2015), "Місто Ембер" та "Хлопчик на ім’я Різдво".

Крім того, співсценаристом фільму виступив Джейсон Райтман, який був режисером фільму 2021 року, а також зняв фільми "Джуно" та "Вище неба". Він є сином режисера Айвана Райтмана, який зняв обидві частини оригінальних "Мисливців на привидів".

Франшиза "Мисливці на привидів"

Загалом франшиза "Мисливці на привидів" налічує вже три випущених фільми – перші два класичних вийшли у 1984 та 1989 роках, а перезапуск "Мисливці за привидами: З того світу" з новими центральними персонажами, що є прямими нащадками Іґона Спенґлера з перших двох фільмів, був випущений у 2021 році та отримав позитивні відгуки критиків та глядачів. Оскільки виконавець ролі Іґона Спенґлера Гарольд Реміс помер у 2014 році, у фільмі 2021 року його персонаж був присутній лише як привид, який наприкінці фільму покинув світ людей.

Також у 2016 році була ще одна спроба перезапуску франшизи – тоді вийшов фільм з жіночою командою "Мисливців", ніяк не пов'язаний з першими двома фільмами. Втім, він був погано сприйнятий як критиками, так і глядачами, тож не отримав продовження.

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