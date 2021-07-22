Артист випустив надихаючий кліп.

Український артист MONATIK 22 липня представив світу новий кліп на пісню "Зажигать", який за кілька годин набрав вже майже 50 тисяч переглядів на YouTube.

Зйомки кліпу проходили на батьківщині Венери Мілоської - грецькому острові Мілос. Тепла атмосфера пейзажів, яких, до слова, в кліпі налічувалося понад 11, чергується з навмисними образами 28 яскравих і екстраординарних героїв.

Образ кожного з героїв був опрацьований за стилістикою до найдрібніших деталей під керівництвом Жижко Олі і Тимура Постового. Титульний образ MONATIK розробляв український дизайнер FROLOV.

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У кліпі артист намагається донести думку, що радість втраченої можливості, закликає нас прийняти задоволення від вибору того, що ми хочемо робити (або не робити).

"Прийшов час запалювати, а не пропалювати життя", - сказав Діма.

"Як завжди, в саме сердечко", "Яскраво і запально", "Приголомшливо! Відмінний настрій гарантовано", "Діма, як завжди, на висоті", - коментую кліп фанати.

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Автор: Діана Могилєвич