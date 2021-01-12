Картина повинна з'явитися на екранах 8 жовтня.

Компанія Sony відклала прем'єру супергеройського фільму жахів за коміксами Marvel "Морбіус", головну роль в якому грає Джаред Лето. Картина з'явиться на екранах 8 жовтня.

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Вихід фільму кілька разів переносився.

Спочатку прем'єра була запланована на літо 2020 року.

А після останнього перенесення картина повинна була вийти 19 березня цього року.

Фільм "Морбіус": трейлер

Фільм "Морбіус": що відомо

Крім Джареда Лето в стрічці знімалися Метт Сміт ("Доктор Хто"), Джаред Харріс ("божевільні") і Адріа Архона ("Тихоокеанський рубіж 2").

Режисером виступив Даніель Еспіноса ("Код доступу").

За сюжетом, біохімік Майкл Морбіус з дитинства страждає від рідкісного генетичного захворювання. Все життя вчений присвятив пошукам можливих ліків. На жаль, останній досвід з використанням крові кажана перетворив його на вампіра.

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Автор: Катерина Шварц