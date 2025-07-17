Стрічка вийде в Північній Америці 24 жовтня 2025 року, а в міжнародному прокаті вона буде з 22 жовтня.

Компанія Warner Bros. опублікувала перший офіційний трейлер фільму "Мортал Комбат 2", який раніше вже встиг подивитися один із творців серії Ед Бун. Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі компанії.

"Студія New Line Cinema представляє новітню, захоплюючу частину франшизи відеоігор, у всій її брутальності, Mortal Kombat 2. Цього разу улюблені фанатами герої, до яких тепер приєднався сам Джонні Кейдж, зійдуться у вирішальній, безкомпромісній, кривавій битві, щоб перемогти темне правління Шао Кана, яке загрожує самому існуванню Земного Царства і його захисників", - сказано в описі під відео.

Важливо, що в трейлері показали безліч битв із легендарними героями серії. Так, у ньому можна побачити Джонні Кейджа, лорда Рейдена, Соню Блейд, Джексона Бріггса, принцесу Кітану, Лю Кана, Скорпіона, імператора Шао Кана, Сіндел, Бараку, Бі-Ганя, Джейд, Кано та інших.

Відео дня

Зазначається, що ролі в Джонні Кейджа знявся Карл Урбан, а також Аделіна Рудольф, Джессіка МакНемі, Джош Лоусон, Луді Лін, Мехкад Брукс, Таті Габріель, Льюїс Тан, Деймон Герріман, а також Чин Хань, Таданобу Асано в ролі лорда Рейдена, Джо Таслім у ролі Бі-Ганя та Гіроюкі Санада у ролях Ханзо Хасаші та Скорпіона.

Важливо, що режисер Саймон МакКуойд повертається до роботи над продовженням своєї вибухової кінематографічної пригоди 2021 року за сценарієм Джеремі Слейтера, заснованим на відеогрі, створеній Едом Буном і Джоном Тобіасом. Продюсерами фільму виступають Тодд Гарнер, Джеймс Ван, Тобі Еммеріх, Е. Беннетт Волш і МакКуойд, а виконавчими продюсерами - Майкл Клір, Джадсон Скотт, Слейтер і Лоуренс Касанофф.

Стрічка вийде в Північній Америці 24 жовтня 2025 року, а в міжнародному прокаті вона буде з 22 жовтня.

Мортал Комбат 2 - останні новини

Раніше в мережі з'явився перший тизер до сиквелу під назвою "Нестримна лють". У ньому представили Джонні Кейджа у виконанні Карла Урбана. Як і у відеоіграх, він у кіно буде голлівудською зіркою. Герой використовує під час бою свої фірмові "фішки", зокрема з поправленням окулярів і присіданнями на шпагат.

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