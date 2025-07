Прем'єра продовження призначена на 24 жовтня.

У мережі перший тизер до фільму по легендарній ігровій франшизі "Мортал Комбат 2" під назвою "Нестримна лють".

Варто зазначити, що у ньому представили Джонні Кейджа у виконанні Карла Урбана. Як і у відеоіграх, він у кіно буде голлівудською зіркою. Герой використовує під час бою свої фірмові "фішки", в тому числі з поправлянням окулярів та сіданнями на шпагат.

Цікаво, що компанія Warner Bros. розробила детальну імітацію профілю цього бійця-актора, що включає вражаючу кількість інформації про його кінокар'єру Відповідно до профілю, Кейдж зіграв головні ролі в таких фільмах як "Лють у клітці" (Caged Fury), "Холоднокровний Кейдж" (Cool Hand Cage) і "Суть мого кулака" (The Gist of my Fist).

Автори обіцяють, що в сиквелі нарешті покажуть саму Смертельну битву - турнір, результат якого вирішує долю Земного Царства та інших всесвітів. За його правилами, якщо бійці Землі програють десятий поспіль поєдинок, генерал Шао Кан отримає право на вторгнення.

Важливо, що це продовження фільму "Мортал Комбат", який вийшов у прокат у 2021 році. Перший фільм вийшов одразу на сервісі HBO Max, де став одним з найпопулярніших. При цьому в кінотеатрах вдалося зібрати $83 млн за бюджету в $55 млн.

Новини про "Мортал Комбат 2"

Один із творців серії Ед Бун уже подивився сиквел фільму 2021 року. У себе в соцмережах розробник виклав фото з акторами персонажів Шан Цунга, Шао Кана і Коула Янга. Бун написав, що вся команда чудово впоралася із завданням, і він із нетерпінням чекає прем'єри, яка призначена вже на 24 жовтня.

