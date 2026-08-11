Кріштіану Роналду офіційно одружився

Футболіст вперше публічно продемонстрував, що його багаторічні стосунки з Родрігес завершилися весіллям.

Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду нарешті одружився: його обраницею стала Джорджина Родрігес.

Португальський футболіст 11 серпня опублікував у своїх соцмережах спільне фото з коханою, на якому показав їхні руки з обручками. Підпис до світлини був лаконічним - "C[серце]G". Таким чином Роналду вперше публічно продемонстрував, що його багаторічні стосунки з Родрігес завершилися весіллям.

Цивільна церемонія відбулася 11 серпня у Кашкайші, що у Португалії. За даними People, весілля мало приватний характер, а серед гостей були п'ятеро дітей пари.

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Варто зазначити, що 41-річний футболіст та його дружина виховують п'ятьох дітей Кріштіану, проте Родрігес є біологічною матір`ю лише двох дітей.

У серпні 2025 року Джорджина оголосила про заручини з футболістом. Вона опублікувала фото з великою діамантовою обручкою та підтвердила, що погодилася вийти заміж за Роналду.

Останнім часом весь футбольний світ гадав про дату і місце весілля, але, судячи з усього, пара одружилася без зайвого шуму.

Кріштіану Роналду - останні новини

Відомо, що Роналду давно відомий своєю любов’ю до швидкісних і рідкісних автомобілів. Нещодавно на нових фото спортсмен показав частину свого автопарку, продемонструвавши кілька ексклюзивних моделей.

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