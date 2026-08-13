'Голлівуд на Чорному морі' та загроза розстрілу: вийшов трейлер фільму про молодого Довженка

Прем'єра картини запланована на 1 жовтня 2026 року.

Одеська кіностудія представила офіційний постер і трейлер художнього фільму "Довженко: Перший погляд". У широкий український прокат фільм вийде 1 жовтня 2026 року.

"Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Новий трейлер фільму – це запрошення познайомитися з ним трохи ближче. Сподіваюся, після перегляду глядачі не тільки відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам", – поділилася продюсерка Одеської кіностудії Анна Дочева.

Як додав Андрій Ногін, "декомунізація" та "дерусифікація" історій видатних українців є вкрай важливою саме зараз, на тлі запиту на переосмислення історії та культури України.

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"Біографія видатного українського кінематографіста Олександра Довженка тут посідає особливе місце, тому наш фільм, присвячений 100-річчю його режисерського дебюту, набуває особливого змісту. У фокусі стрічки – історія не лише видатного митця, а насамперед людини з почуттями та роздумами, близькими більшості з нас", – зазначив він.

"Довженко: Перший погляд" – трейлер фільму та сюжет

Новий трейлер показує Довженка в той момент, коли його мрія про кіно поступово перетворюється на боротьбу. Герой отримує телеграму й вирушає до Одеси, де знайомиться з людьми, які допоможуть йому зробити перші кроки у великому кіно. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – "Голлівуд на Чорному морі". Але свобода творчості має свою ціну. Довженко розуміє, що його прагнення знімати по-своєму може виявитися небезпечним: "Ти розумієш, що за це може бути розстріл?".

Фільм переносить глядача до Одеси 1926 року, у той час, коли українське кіно тільки починає формувати власний голос. У центрі історії – молодий Олександр Довженко, який приїжджає до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди, проте стикається з системою, яка не готова дозволити митцю вільно висловлюватися власною мовою.

"Довженко. Перший погляд" – це історія про той момент, коли українське кіно тільки зароджувалося, а один молодий режисер вирішив мріяти про нього по-своєму.

Головні ролі у фільмі зіграли Григорій Бакланов, Максим Самчик, Поліна Василина, Богдан Бенюк, Роман Ясиновський.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що було названо найкращий сиквел за всю історію кіно.

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